Cathy Hummels bezieht Stellung – und macht sich zum Gespött: „Völlig schamfrei!“

Für ihr Auftreten wird Cathy Hummels immer wieder kritisiert. Insbesondere ihr Verhalten in den sozialen Medien stößt vielen Menschen übel auf, da die Spielerfrau nahezu täglich ihren vierjährigen Sohn vor die Handykamera zieht.

In ihren Videos und Fotos bei Instagram wird das Gesicht des Kleinen nicht einmal mehr verpixelt. Ein absolutes No-Go für ihre Follower, doch Cathy Hummels versucht sich zu erklären.

Cathy Hummels zeigt Ludwig (4) unverpixelt: „Er will aufs Bild“

Jahrelang hat die Ehefrau von Mats Hummels ihren Sohn Ludwig vor der Öffentlichkeit schützen wollen. In Bildern auf ihrem Instagram-Profil hat man den Vierjährigen lange Zeit nur von hinten oder mit einem verpixelten Gesicht gesehen – doch damit ist jetzt Schluss. Inzwischen kann jeder, der auf den Account der Moderatorin klickt, das Gesicht des Hummels-Nachwuchses sehen.

Natürlich darf jedes Elternteil selbst entscheiden, wie es sein Kind im Netz zeigen möchte, jedoch werden in den vergangenen Jahren immer mehr kritische Stimmen laut, die sich für die Privatsphäre von Minderjährigen einsetzen. Was, wenn Ludwig in ein paar Jahren gar nicht möchte, dass seine intimsten und peinlichsten Momente für die Ewigkeit im Internet festgehalten werden?

Eine weitere Gefahr im Netz stellt das Dark Web dar, in dem Kriminelle unzählige kinderpornografische Dateien sammeln und untereinander austauschen. Und auch Erpresser können von den Kinderfotos profitieren. Kennen sie einmal das Gesicht eines Promi-Kindes, gestaltet sich eine Entführung des Kindes, um damit die Eltern zu erpressen, noch einfacher.

Wie versucht Cathy Hummels ihre zahlreichen Ludwig-Fotos bei Instagram also zu rechtfertigen? „Ich würde ihn jetzt nie krass vermarkten oder so, aber er ist ein großer Teil meines Lebens und er will dann auch immer mit aufs Bild. Dann ist es für mich schwieriger zu sagen: ‚Nein, du darfst nicht‘, weil er es ja schon frei entscheidet“, erklärt die 34-Jährige im „Bunte“-Interview.

Cathy Hummels wird angefeindet – „Fadenscheinige Begründung!“

Diese Argumentation können nur die wenigsten nachvollziehen. Im Netz macht sich geradezu Fassungslosigkeit über das Statement der Spielerfrau breit. „Das ist eine sehr fadenscheinige Begründung“, ärgert sich eine Frau bei Instagram.

Eine andere kommentiert: „Auch wenn er es will, kann er das noch nicht abschätzen! Volljährigkeit dient dazu, die Kinder (auch manchmal vor ihren Eltern) zu schützen.“ Für viele reicht das Argument, dass Ludwig gerne Fotos mit seiner Mama machen möchte, noch lange nicht dafür aus, dass sie es anschließend mit über 688.000 Followern teilt.

„Dann mach doch noch ein Extra-Bild mit ihm und behalte es für dich im Haus. Hänge es auf oder mach ein Album aus den ganzen Bildern. Der Arme kann mit vier Jahren doch gar nicht verstehen, was andere Leute mit seinem Foto nachher machen können oder dass ihn dadurch vielleicht auch andere Menschen auf der Straße erkennen“, merkt eine Nutzerin an.

Bei einigen scheint Cathy Hummels bereits sämtliche Sympathien verspielt zu haben und diese Aussage macht es nur schlimmer. „Für Klicks und Geld machen manche einfach alles. Völlig schamfrei!“, wettert ein Mann gegen die Influencerin. Im Gespräch mit „Bunte“ betont sie dennoch: „Ich achte bei Ludwig enorm auf mentale Gesundheit.“