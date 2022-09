Mario Barth: Komplett-Ausraster im Flieger – „Das ist der Unterschied, wenn du kein Kanzler bist“

Es ist erst ein paar Monate her, da machte Mario Barth mit seinem Rausschmiss aus der Bahn Schlagzeilen. Nach einer Diskussion mit einem Schaffner musste er den Zug verlassen. Der Grund: Der TV-Star soll seine Maske nicht richtig getragen haben.

Am Dienstag (26. September) meldet sich Mario Barth jetzt wieder aus einem öffentlichen Verkehrsmittel. Diesmal ist es allerdings ein Flieger, in dem er Platz genommen hat. Als er sich in seiner Instagramstory zeigt, ist er alles andere als erfreut. Und wieder einmal geht es um das Thema Masken.

Mario Barth wettert gegen Olaf Scholz

„Ja Freunde, das ist der Unterschied, wenn du Kanzler bist oder nicht. Wenn du kein Kanzler bist, musst du noch Maske im Flugzeug tragen“, wettert er. Es ist ein klarer Seitenhieb gegen Bundeskanzler Olaf Scholz.

Der sorgte mit einer Reise nach Kanada nämlich öffentlich für Diskussionen. Auf Fotos sind Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck, der mit an Bord war, zu sehen, wie sie ohne Maske und ohne Abstand mit Journalisten ins Gespräch vertieft sind. Der Clou: Während die Politiker ohne Maske reisen durften, galt für normale Passagiere allerdings Maskenpflicht im Flugzeug. Eine Tatsache, die für Empörung sorgte.

Mario Barth versteht Maskenreglung im Flieger nicht

Mittlerweile wird auch im Regierungsflieger wieder mit Maske geflogen. Mario Barth lässt trotzdem nicht locker und sagt: „Wenn du Kanzler bist, kannst du vergessen, wo Milliarden hingegangen sind, kannst dummes Zeug reden, kannst ohne Maske fliegen, mit dem Argument, du hast einen brandaktuellen PCR-Test.“

Mario Barth macht seinem Ärger Luft. Foto: IMAGO / Just Pictures

Eben so einen Test hatte der Komiker anscheinend beim Flughafenpersonal auch vorgezeigt. Ohne Maske fliegen durfte er aber offensichtlich deswegen nicht. „Leider geht das nicht. Oder es liegt vielleicht daran, dass ich nicht Olaf heiße“, witzelt er.

Er kann sich einfach keinen Reim darauf machen und sagt: „Oder ich habe zu volles Haar.“ Weil er selbst nicht weiterkommt, fragt er direkt mal seine Fans. Die sollen ihm zu der Frage „Warum darf Olaf ohne und ich muss mit“, eine Antwort liefern. Was dabei herausgekommen ist, hat er am Dienstagmorgen noch nicht verraten.

