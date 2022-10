Mario Barth teilt frohe Botschaft mit seinen Fans – „Jetzt ist es amtlich“

Er spielt in der deutschen Comedy-Liga ganz oben mit: Mario Barth ist einer der berühmtesten Komiker Deutschlands. Mit seinen Live-Shows begeistert er tausende Fans. Und genau die können sich jetzt freuen.

Denn Mario Barth ist wieder da! In seiner neuen Sendung „Mario Barth rettet deine Liebe“ hat der Berliner es sich zur Aufgabe gemacht sich um lädierte Beziehungen zu kümmern und den Paaren wieder neuen Schwung zu geben.

Mario Barth freut sich über eine gute Quote

Die Sendung startete bei RTL am 30. September. In ganzen sieben Folgen spielt der Comedian den Liebesdoktor. Dabei dürfen seine Stand-Up-Auftritte, Spiele im Studio und Pranks mit versteckter Kamera nicht fehlen. Außerdem wird er regelmäßig von prominenten Gästen unterstützt.

Die Sendung scheint bei den Zuschauern gut anzukommen, denn die Einschaltquoten können sich sehen lassen. Das freut den 49-Jährigen natürlich ganz besonders. In einem Instagram-Beitrag teilt er genau diese Freude mit seinen Fans, indem er einen Screenshot veröffentlicht. Zu sehen ist ein Artikel, der die Quote als „ordentlich“ bezeichnet. Für den Comedian eine wahre Auszeichnung: „Endlich. Meine Lehrer waren anderer Meinung, meine Mama hatte es sich oft gewünscht, meine Freundin hat auf diesen Tag gewartet. Jetzt ist es amtlich! Mario Barth ist ordentlich. Danke an alle Zuschauer. Es war wieder eine geile Sendung.“

Das ist Mario Barth:

Mario Barth wurde am 1. November 1972 in Berlin geboren

Seit 2003 ist der Comedian mit seinem Live-Programm auf Tour: „Männer sind…“

Seit 2013 enthüllt er in seiner Show „Mario Barth deckt auf“ bei RTL Steuerverschwendungen

Sein Markenzeichen: der Spruch: „Kennste?“

Seine Freundin ist immer wieder Teil seiner Comedy-Programme

Die Frau an seiner Seite hält der 49-Jährige aber privat

Mario Barth: Fans finden ein Manko

Obwohl sich die Zuschauer über diese neue Sendung mit dem Comedian freuen, haben sie einen großen Kritikpunkt. Denn das neue Format wird einfach zu spät ausgestrahlt. Schließlich startet es erst um 23.15 Uhr, was viele Fans schade finden:

„Mit einer Besseren Uhrzeit wären die Quoten noch besser.“

„Ja viel zu spät und übertrieben viel Werbung.“

„Kommt viel zu spät.“

„Die Sendeuhrzeit ist leider sehr suboptimal (zu spät). Schade.“

„Es kommt viel zu spät im TV, deswegen kann ich es nicht gucken. Schade.“

