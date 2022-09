Cathy Hummels gibt Hinweis auf Trennungsgespräch mit Sohn Ludwig – „Kann nicht alles sehen“

Mit dem Thema Depression geht Cathy Hummels mittlerweile offen um. Die Moderatorin setzt sich dabei sehr für Aufklärung ein und zeigt sich dafür auch von ihrer verletzlichen Seite. Wenn es aber um ihren Sohn geht, wird die Moderatorin zur Löwenmama und versucht alles Schlechte von ihm fernzuhalten.

Es gibt allerdings Themen, die müssen besprochen werden. Und so dürfte auch die Trennung von Ehemann Mats Hummels an Sohn Ludwig nicht kommentarlos vorbeigegangen sein. In einem Interview mit RTL spricht Cathy Hummels jetzt darüber, wie sie mit dem Vierjährigen kommuniziert. Dabei wird klar: Auch in Sachen Trennung dürfte Cathy nicht lange drumherum geredet haben.

Cathy Hummels verrät: So spricht sie mit Sohn Ludwig

„Wir reden sehr viel“, erzählt Cathy Hummels. Die Moderatorin ist auf dem Oktoberfest zu Gast, während Papa Mats auf den gemeinsamen Sohn aufpasst, als sie das Interview gibt.

Das solltest du über Cathy Hummels wissen:

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Am 15. Juni 2015 heirateten die beiden. Seit 2018 sind sie Eltern des gemeinsamen Sohnes Ludwig

2020 zeigte sich Cathy Hummels kämpferisch und trat bei „Schlag den Star“ gegen Stefanie Hertel an

Ihr neues Leben scheint ihr gut zu gefallen. Vielleicht auch deswegen, weil sie mit ihren Emotionen umzugehen weiß und auch vor Ludwig keine Ausnahme macht. Dass auch ihr Sohn damit offen umgeht, ist für Cathy Hummels wichtig, wie sie verrät. „Wenn’s dir gut geht, sagst du mir das, genauso wie wenn es dir schlecht geht. Ich kann nicht alles sehen.“

Cathy Hummels hat kein Problem auch ernste Themen mit Sohn Ludwig zu besprechen. Foto: IMAGO / Panama Pictures

Cathy Hummels im Umgang mit Sohn Ludwig ganz ehrlich

Es ist eine Devise, die auch im Trennungsgespräch geholfen haben dürfte, Ludwigs Reaktionen richtig einzuordnen und darauf zu reagieren. Wie Cathy erzählt, ist die Kommunikation zwischen den beiden im Alltag dementsprechend gut und ehrlich.

Hier mehr zu Cathy Hummels:

Genauso wie er seine Gefühle mitteilen soll, versucht auch die Moderatorin selbst ihre Emotionen nicht einfach herunterzuschlucken, sondern ihren Sohn miteinzubeziehen. Geht es ihr mal nicht gut, spricht sie darüber. Ganz besonders wichtig ist Cathy allerdings, dass Ludwig weiß, dass es nicht an ihm liegt. Eine Herangehensweise, die sicherlich auch die Beziehung zu Papa Mats beeinflussen dürfte.

Hier erfährst du, womit Cathy Hummels beim Oktoberfest 2022 für Aufsehen sorgte.