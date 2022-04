Cathy Hummels: Klare Ansage zu den Gerüchten um Mats Hummels

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Die Gerüchte wollen einfach nicht abreißen. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, wie es um die Ehe zwischen Mats Hummels und Cathy Hummels bestellt ist.

Klar ist: Während Mats Hummels am Freitagabend aller Wahrscheinlichkeit nach mit seinem BVB in Stuttgart wieder auf dem grünen Rasen steht, weilen Cathy Hummels, ihr Vater und Sohn Ludwig derzeit in Italien und machen Wellness.

Cathy Hummels: Böse Gerüchte um ihren Mann Mats Hummels

Keine große Überraschung, schließlich waren die vergangenen Tage für die 34-Jährige anstrengend. Bereits am kommenden Mittwoch (13. April 2022) startet die neue Staffel „Kampf der Realitystars“, davor gab es noch Fotoshoots und allerlei Interviews zu erledigen.

Cathy Hummels: Drei Dinge, die du über die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin wissen musst

Cathy Hummels lernte ihren späteren Mann Mats Hummels in München kennen

Mit ihm zog sie nach Dortmund, wo Mats Hummels bei Borussia Dortmund anheuerte und studierte dort Wirtschaftswissenschaften

Ihre erste Schritte in der Medienwelt ging sie als Kolumnistin für die Zeitschrift „Closer“

Die Auszeit im Wellnesshotel hat sich Cathy Hummels also durchaus verdient. Doch was sagt die Moderatorin denn nun zu den fiesen Gerüchten rund um Mats Hummels und ihr Familienleben?

Cathy Hummels wird im Interview deutlich: „Wir sind eine Familie“

Gegenüber dieser Redaktion wurde die gebürtige Dachauerin deutlich. „Wir sind eine Familie. Wir haben den tollsten und schlausten Jungen der Welt. Das ist die Hauptsache“, so Cathy Hummels im Interview.

Cathy Hummels reagiert auf Mats-Post von GNTM-Star

Kurz darauf heizt Cathy Hummels die Gerüchteküche noch einmal ordentlich an. Zu einem Foto von sich im Bikini schreibt sie: „Heute Abend hab ich ein Dinner-Date mit Ludwig.“ Damit spielt sie auf einen Instagram-Post der früheren GNTM-Gewinnerin Céline Bethmann an, der aktuell für ziemlichen Wirbel sorgt.

Céline Bethmann wurde 2017 zu „Germany's next Topmodel“ gekürt. Foto: IMAGO / Eventpress

Die 23-Jährige hatte das Bild eines gedeckten Tisches geteilt und ihn mit den Worten „Dinner Date“ kommentiert. Zusätzlich verlinkte sie auch noch Mats Hummels darauf. Der Fußballer hat sich bisher weder zum vermeintlichen Treffen geäußert noch bestätigt, dass er Céline privat kennt.

Wow, diese Aufnahmen sind wirklich heiß. Zuletzt zeigte sich Cathy Hummels in extrem knappen Klamotten und ließ auf Instagram tief blicken. Wo die Moderatorin die Fotos geschossen hat und was ihre zahlreichen Follower dazu sagen, erfährst du hier.