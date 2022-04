Cathy Hummels: Sexy Aufnahme – HIER lässt sie ganz tief blicken

Heiß, heißer, Cathy Hummels. Nach den anstrengenden vergangenen Tagen scheint sich die Powerfrau aus München nun endlich mal ein wenig Zeit für sich zu gönnen.

Mit verträumten Blick hat es sich die 34-Jährige auf einem Liegestuhl bequem gemacht. Den Bademantel locker um den Körper geschwungen und lediglich das Handy für die obligatorischen Selfies in der Hand, lässt es sich Cathy Hummels in Italien gut gehen.

Cathy Hummels gönnt sich und Sohn Ludwig eine Auszeit in Italien

Eine durchaus verdiente Auszeit. Schließlich dürfte die Promo-Arbeit für die am kommenden Mittwoch (13. April) startende neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ einiges an Kraft gekostet haben.

Cathy Hummels: Drei Dinge, die du über die Moderatorin wissen musst

Cathy Hummels lernte ihren späteren Mann Mats Hummels in München kennen

Mit ihm zog sie nach Dortmund und studierte dort Wirtschaftswissenschaften

Ihre erste Schritte in der Medienwelt ging sie als Kolumnistin für die Zeitschrift Closer

Und dazu hat sich Cathy aber mal einen richtig hübschen Ort ausgesucht. So weilt die Moderatorin derzeit in einem Wellnessresort in Naturno gut gehen. Das wirbt mit 7-gängigen Abendessen, Yogakursen, Innen- und Außenpools sowie privaten Tauchbecken in der eigenen Suite. Nett!

Cathy Hummels: Fans sind aus dem Häuschen

Doch die Fans interessieren sich weniger für das Wellnessresort als für den geöffneten Badeanzug der Gattin von Mats Hummels. „Du bist eine wunderschöne Frau. Einfach toll“, schreibt beispielsweise ein Anhänger. Und ein anderer ergänzt: „Du bist soooo heiß.“

Und Cathy? Die genießt die Zeit mit Sohn Ludwig in Italien. Und wenn es mal zu stressig wird, darf der Kleene in den Kidsclub und Cathy geht zum Sport. Urlaub kann so schön sein.

Zuletzt sprach Cathy Hummels gegenüber DIESER Redaktion über den brutalen Überfall in Thailand. Er verfolgt sie bis heute.