Cathy Hummels: Sohn Ludwig will wie Papa Mats Hummels Fußballer werden – der Grund ist zuckersüß

Schon viele Fußballprofis hatten als Vorbild ihren Vater. Ausnahmetalent und Ex-BVB-Star Erling Haaland bekam das Kicker-Gen von seinem Vater Alf-Inge in die Wiege gelegt. Und auch der Sohn von Fußball-Legende Cristiano Ronaldo will einmal Profi werden. Kein Wunder also, wenn der Sohn von Cathy Hummels und Mats Hummels ebenfalls diesen Berufswunsch äußert.

Allerdings scheinen den vierjährigen Jungen nicht das Geld, der Ruhm oder die Leidenschaft zum Fußball anzuspornen. Der Grund ist zuckersüß, doch Papa Mats Hummels könnte sich dabei wohl die Hände vor den Kopf schlagen. Mama Cathy Hummels macht sich dagegen einen Spaß draus.

Cathy Hummels: Sohn Ludwig will DESAHLB Fußballer werden

Als Spielerfrau begleitete Cathy Hummels viele Male ihren Ex-Ehemann Mats Hummels ins Stadion. Sei es bei Spielen für Borussia Dortmund oder als sich der Kicker 2014 mit Deutschland den WM-Sieg holte. Auch Sohnemann Ludwig durfte dem Papa schon oft zuschauen – mit großer Wirkung, wie Cathy Hummels nun in ihrer Instagram-Story verriet: „Ich hatte gestern ein Gespräch mit Ludwig und er hat mir gesagt, er möchte Profifußballspieler werden – weil dann kann er immer bis nachmittags schlafen.“

Da wird Papa Mats Hummels wohl nochmal ein Wörtchen mit dem Vierjährigen reden. Aber die fürsorgliche Mutter klärt den Kleinen direkt mal auf: „Um Profifußballer zu werden, musst du ganz, ganz gut in der Schule sein.“ Eine kleine Not-Lüge, die Ludwig wohl alle beruflichen Optionen offenhalten soll.

Wächst hier die nächste Kicker-Generation heran?

Doch dass Ludwig durchaus das Talent zum Profi hätte, beweist er in der Küche. Mit einer leeren Küchenrolle am Fuß dribbelt er sich geschickt von einer Ecke zur Nächsten. Dabei spinnt sich der „Youngster“ ein Spiel-Szenario zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Der Spielstand: 4:2. Als Mama Cathy Hummels nachfragt, wer zurückliegt, antwortet Ludwig zuckersüß: „Natürlich München. Als Dortmund ein Tor schießen wollte, ist aber München gekommen und hat einfach den Ball weggenommen.“

Daraufhin fragt die Moderatorin ganz direkt, ob er gerne mal in einen Verein möchte. „Ja, schon einmal“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Und mit vier Jahren wäre Ludwig im besten Alter. Schließlich haben die meisten Fußball-Profis jung angefangen.