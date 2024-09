Cathy Hummels macht Schluss mit „Kampf der Realitystars“

Cathy Hummels ist längst nicht mehr nur als die Ex-Spielerfrau von Profifußballer Mats Hummels bekannt, sondern hat sich in der Medienlandschaft auf eigene Beine gestellt. Als erfolgreiche Unternehmerin, Influencerin und Moderatorin ist sie eine Karrierefrau durch und durch.

Doch jetzt steht eine unerwartete Veränderung an: Die 36-Jährige hängt ihren Job als Gastgeberin bei „Kampf der Realitystars“ an den Nagel. Jetzt spricht TV-Sender RTL2, der das Format jährlich ausstrahlt, Klartext.

Schluss mit Cathy Hummels

Seit Jahren gehört „Kampf der Realitystars“ zu einem der erfolgreichsten Reality-TV-Formate im Programm von RTL2. Neben den prominenten Kandidaten wurde die Show ab der ersten Staffel von Moderatorin Cathy Hummels begleitet – doch damit ist jetzt Schluss. Denn RTL2 bestätigte, dass der Sender und die Influencerin fortan getrennte Wege gehen werden.

Dieser Schritt soll von beiden Seiten aus in Einvernehmen beschlossen worden sein. Demnach möchte sich RTL2 inhaltlich in Zukunft weiterentwickeln. Doch auch Hummels hat ihre persönlichen Gründe für den Ausstieg.

Cathy Hummels: DAS sind ihre privaten Gründe

Denn die Unternehmerin ist Mutter eines sechsjährigen Sohnes, der vor kurzem eingeschult wurde. Daher ist es Cathy Hummels nun umso wichtiger, mehr Zeit an der Seite von Ludwig verbringen zu können. „Er ist nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann“, lässt die Ex-Spielerfrau in einem Statement zitieren.

„Mein Sohn war jedes Jahr mit in Thailand, nur einmal während Corona nicht – und diese Trennung hat mir fast das Herz gebrochen“, so Hummels weiter.

Der Sender zeigt Verständnis für die aktuellen Lebensumstände von Cathy Hummels und schließt eine Zusammenarbeit in Zukunft nicht aus. Programmdirektor Malte Kruber verabschiedet sich mit warmen Worten: „Ich wünsche Cathy viel Glück und Erfolg bei allem, was sie anpackt. Privat wie beruflich. Und vielleicht führen ihre Wege ja auch wieder mal zu RTL2.“