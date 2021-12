Cathy Hummels: Heißer Flirt mit „Let’s Dance“-Star – Dieses Video sorgt für große Augen

Seit langem hält sich hartnäckig das Gerücht, Cathy Hummels habe sich von Ehemann Mats Hummels getrennt. Bestätigt haben die beiden das nie, doch nun sorgt ein Video von Cathy Hummels mit einem anderen Promi-Mann für leuchtende Augen.

Es ist schön, die Moderatorin so unbeschwert zu sehen, wie es derzeit in ihrer Instagram-Story der Fall ist. Dort rührt Cathy Hummels fleißig für die RTL Explosiv-Folge vom 4. Dezember die Werbetrommel, denn neben „Let’s Dance“-Star Christian Polanc ist auch die Moderatorin darin zu sehen.

Interessant ist jedoch der Clip, den Cathy ausgewählt hat, denn darin ist etwas zu sehen, das man durchaus als heißen Flirt mit Christian Polanc bezeichnen könnte! Doch was war da eigentlich los?

Huch! Cathy Hummels bewundert den „Knackarsch“ von „Let’s Dance“-Tanzprofi Christian Polanc

In der „Explosiv“-Folge mit Moderatorin Jana Azizi, die am 4. Dezember auf RTL lief und die nun auf TVNow verfügbar ist, war Cathy Hummels zunächst aus einem traurigen Grund zu sehen. Ihr Trockenblumen-Adventskranz war kürzlich in Flammen aufgegangen und war zur Gefahr für sie und ihrer Familie geworden. „RTL Explosiv“ testete daraufhin, wie gefährlich der Trend eigentlich ist und zeigte in diesem Rahmen auch Social Media-Aufnahmen von Cathy Hummels.

Hat Cathy Hummels einen neuen Freund? Eher nicht, aber zumindest hat sie sich einen kleinen Flirt gegönnt! (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Doch dann hatte die Moderatorin auch noch einen spaßigen Auftritt bei „Explosiv“, denn gemeinsam mit Architekt Alexander Pieper war sie als Interior-Expertin in der Sendung zu Gast. Die Wette der beiden: Allein an der Einrichtung einer Wohnung könnten sie erkennen, welcher Promi darin wohne. Das wurde dann auch direkt auf die Probe gestellt.

Ein paar Fakten über Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben. Am 15. Juni 2015 heiratete das Paar

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Das Paar hat einen Sohn, Ludwig, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Cathy Hummels: Single oder nicht? Mit diesen Männern gibt sie jedenfalls eine gute Figur ab

Gemeinsam mit Alexander Pieper durchforstete Cathy die Wohnung des geheimnisvollen Stars – zu diesem Zeitpunkt ahnte natürlich noch niemand, dass es sich dabei um Polanc handelte. Auch mit Pieper verstand sich Cathy sichtlich gut. Der Architekt dürfte die 33-Jährige sogar hochheben, damit sie die Wohnungseinrichtung aus einem anderen Winkel betrachten konnte.

Schließlich fand Cathy dann einen eindeutigen Hinweis darauf, wem die stylische Wohnung gehören könnte. Darauf zu sehen: Ein Mann, der durch die Straßen von New York schlendert – allerdings nur von hinten. „Glaubst du, das ist er?“, so Hummels zu Pieper. „Auf jeden Fall 'nen Knackarsch“, bemerkte Hummels dann erfreut. So so!

Die Kleidung des Celebrities gab dann den finalen Hinweis, denn auf vielen Shirts standen Sprüche zum Thema Tanzen. „Ich hab ihn, ich hab ihn“, rief Hummels prompt, „Christian Polanc!“ Und tatsächlich, der „Let’s Dance“-Star kam ins Wohnzimmer getanzt.

Cathy Hummels flirtet mit Chrisitan Polanc

Dann die Szene, die derzeit auf Hummels sowie Polancs Instagram-Kanälen zu sehen ist: „Bin ich gut, oder bin ich gut?“, freut sich Cathy Hummels. „Kannst du dich mal kurz umdrehen“, fragt sie Christian Polanc dann forsch. „Ich muss einmal kurz den Popo checken“, schiebt sie noch frech nach. Und tatsächlich. „Let’s Dance“-Tänzer Christian Polanc präsentiert der Moderatorin seine Rückseite. „Jaaa, das ist unser Mann, den haben wir gesucht“, hört man Cathy Hummels aufgeregt rufen.

Bei aller Aufregung über diesen kleinen Flirt sollten Fans jedoch lieber die Kirche im Dorf lassen, denn es gibt trotz Trennungs-Gerüchten noch immer keinerlei konkrete Hinweise darauf, dass Cathy Hummels an einem anderen Mann als ihrem Mats interessiert ist. Zum Schluss gibt es in dem „RTL Explosiv“-Beitrag trotz allem noch eine entzückende Szene: eine gemeinsame Tanzeinlage von Cathy Hummels und den beiden Hotties. Zusammen mit Alexander Pieper und Christian Polanc tanzt die 33-Jährige glücklich aus dem Wohnzimmer! (alp)

