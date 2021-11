Cathy Hummels fährt ICE – Fans empört, als sie DIESES Detail bemerken

Dieses Foto sorgt für Diskussionen! Cathy Hummels ist eigentlich erleichtert. Die Influencerin und Frau von BVB-Star Mats Hummels muss dringend nach Berlin reisen, hätte in München fast ihren ICE der Deutschen Bahn verpasst.

Zeit für ein kleines privates Fotoshooting in letzter Sekunde hat Cathy Hummels schließlich aber doch noch. Das Resultat präsentiert die 33-Jährige nun bei Instagram. Doch ein Detail aus dem ICE stört ihre Fans gewaltig.

Cathy Hummels fährt ICE – Fans DESWEGEN wütend

Ernst blickt Cathy Hummels in die Kamera, steht dabei auf den Stufen in der geöffneten Tür des ICEs, kurz bevor dieser losfährt. Ihre Dior D-Lite Tasche für 3.900 Euro hält sie als Eyecatcher in die Kamera.

Cathy Hummels zeigt sich im ICE. Doch ein Detail stört. Foto: IMAGO / Future Image

Doch der Fokus liegt bei einigen Followern gar nicht auf ihrer Designerbag, sondern auf ihrem Gesicht. Die kommentieren:

„Tolle Fotos, nur bei der DB gilt Maskenpflicht, gestern unterwegs gewesen, auch in einer 1.Klasse .. ach, ich vergaß, Ausnahmen gibt es immer wieder, sorry..“

„In Bahnhöfen, an Bahnsteigen und IN Zügen herrscht Maskenpflicht… Warum ist das so schwer zu verstehen? Und das bei den Zahlen u.a. in Bayern!“

„Zum Posen hat es zeitlich scheinbar trotzdem gereicht… Ohne Maske und das trotz der aktuellen Lage in Bayern, ist unverantwortlich und widerspricht Deiner Vorbildfunktion als Person des öffentlichen Lebens, liebe Cathy“

„Wo ist denn deine Maske?“

Cathy Hummels: Foto und Kommentar wiedersprechen sich

Ob Cathy Hummels in der Eile schlichtweg die Maske vergessen hat? Wie stressig es war, den Zug zu bekommen, erklärt sie in ihrem Post:

„Berlin und Wiesn Wiesn wir kommen. Für einen kurzen Moment dachten wir, dass wir es nicht schaffen. Überall Straßensperrungen aufgrund von Patrouillen wegen einer Politiker Tagung in München. Haben es geschafft … Let’s Go.“

Mit Wiesn Wiesn meint Cathy Hummels übrigens ein Charity-Event zugunsten der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, bei der sie schon häufiger zu Gast war.

Erst vor wenigen Tagen musste sich Cathy Hummels mit Kritikerstimmen auseinandersetzen, weil sie sich in roter Unterwäsche zeigte. Hier mehr >>> (jhe)