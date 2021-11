Cathy Hummels: Inniges Foto mit Mats! „Das schönste Bild des Jahres“

Arm in Arm auf dem Weihnachtsmarkt – Cathy Hummels hat ein inniges Bild mit Ehemann Mats Hummels und dem gemeinsamen Sohn Ludwig veröffentlicht.

Immer wieder werden die Trennungsgerüchte um das Paar lauter, doch zu dem neusten Foto macht Cathy Hummels eine klare Ansage.

Cathy Hummels zeigt sich mit Mats und Ludwig auf dem Weihnachtsmarkt

Da sind sie ja wieder! Cathy Hummels und BVB-Star Mats sollen laut Gerüchten längst kein Paar mehr sein. Bestätigt hat das Ehepaar eine Trennung nie, stattdessen postet die 33-Jährige aber in seltenen Abständen Fotos der Familie mit dem Fußballer.

Cathy Hummels und Mats haben sich nach langer Zeit wieder gemeinsam gezeigt. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

So auch am Dienstagabend: Bereits am Montag hatte Cathy Hummels in ihrer Story verraten, dass sie mit dem kleinen Ludwig den Weihnachtsmarkt in Dortmund unsicher macht. Von Papa Mats war dabei keine Spur – doch der Fußballer war offenbar bei dem Trip dabei, wie ein Foto auf Instagram jetzt zeigt.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als der Profi-Spieler vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, Ludwig, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte, wozu sie sich nicht äußern

„Papi, Mami & Ludi. Was will ich mit diesem Bild sagen, fragen sich bestimmt viele von euch“, schreibt sie vielsagend zu dem Foto, auf dem sich das Paar innig in den Armen liegt und sich auch der dreijährige Sohn mit dem Rücken zur Kamera an seine Eltern kuschelt. Während Mats ein Eis in der Hand hält und die Maske deshalb nur halb an hat, sieht man die Moderatorin auch unter ihrem rosa Mundnasenschutz lächeln.

Cathy Hummels macht klare Ansage

„Eigentlich nur, dass wir eine schöne Zeit auf dem Weihnachtsmarkt hatten und zusammenhalten“, schreibt sie weiter in ihrem Beitrag und erklärt dabei den Grund für Lächeln. Auch die Fans der Influencerin sind von dem Familienfoto verzückt, kommentieren:

„Das schönste Bild des Jahres.“

„Lass die Leute spekulieren. Wichtig ist nur, dass es euch gut geht und alles andere ist egal...macht weiter so.“

„Wie ich mich freue, euch so zu sehen. Ich finde euch so toll...“

„Ihr seid so ein süßes Pärchen wirklich. Aber es ist eure Ehe!“

„Ich glaube, ihr wart nie getrennt.“

„So eine wunderschöne Familie.“

Mats Hummels teilte das Foto übrigens ebenfalls auf seinem privaten Instagram-Account, fasst sich dabei allerdings etwas kürzer: „Der König mit Mama und Papa auf dem Weihnachtsmarkt.“

Erst kürzlich musste Cathy Hummels ein Schock-Erlebnis verarbeiten. Warum der Adventssonntag fast im Drama endete, liest du hier. (kv)