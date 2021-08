Cathy Hummels verspricht: Sie wird immer (!) an Mats Seite sein – Fans staunen: „Klares Statement eurer Liebe“

Gibt es etwa doch noch Hoffnung für die Zwei? Seit Wochen kursieren die wildesten Gerüchte über die Ehe von Mats und Cathy Hummels. Doch jetzt schlägt das Paar zurück.

Auf dieses Statement haben die Fans von Cathy Hummels nur gewartet. Nun macht es die Spielerfrau endlich öffentlich: Mats und sie bleiben ein Team – komme, was wolle.

Cathy und Mats Hummels sind wieder vereint! Foto: IMAGO / Sven Simon

Cathy Hummels versichert Sohn Ludwig: „Für dich halten wir immer zusammen“

Schließlich sind Cathy Hummels und ihr Ehemann nicht mehr nur zu zweit. Seit drei Jahren bestimmt ihr gemeinsamer Sohn Ludwig das Leben der beiden. Und für ihn möchten die Moderatorin und der Fußball-Profi ein Leben lang zusammenhalten. Egal, was noch passieren wird.

----------------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um das Paar gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

----------------------------------------

Das stellt Cathy in einem neuen Instagram-Beitrag klar, der als offener Brief an ihren Sohn zu verstehen ist: „An deinem ersten Kindergartentag wirst du natürlich von Mama und Papa abgeholt. So gehört sich das ja auch! Du bist das beste Kind der Welt. Für dich halten wir immer zusammen, denn DU bist wichtiger als ALLES andere.“

Dazu teilt die 33-Jährige ein Foto von sich, Mats Hummels und Söhnchen Ludwig. Während Cathy stolz in die Handykamera grinst, beugt sich Mats lächelnd zu seinem Mini-Me herunter, der gerade seinen ersten Tag im Kindergarten absolviert hat. Ludwig selbst bekommen wir dabei – wie gewohnt – nur von hinten zu sehen.

Cathy Hummels zeigt sich mit Mats – Fans flippen aus: „Ihr seid unglaublich süß“

Es ist das erste offizielle Pärchenfoto der Hummels seit dem 15. Juni, ihrem Hochzeitstag. Und selbst für diesen Anlass hat Cathy Hummels lediglich ein altes Bild vom Tag ihrer Trauung herausgesucht.

Seit einiger Zeit kursieren Trennungsgerüchte um die beiden, doch die scheinen nun wie weggeblasen zu sein. Die Fans staunen, als sie das Familienbild entdecken: „Klares Statement eurer Liebe und Verbundenheit. Du hast Glück verdient.“

Cathy und Mats Hummels sind seit 14 Jahren ein Paar, sechs davon verheiratet. Foto: IMAGO / Moritz Müller

Eine andere Followerin kommentiert: „Macht ihr richtig so! Lasst die Leute reden.“ Weiter heißt es unter dem Post: „Ihr seid unglaublich süß.“

----------------------------------------

Mehr zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels hat besondere Überraschung für Sohn Ludwig – Fans schockiert: „So geschmacklos von dir“

Cathy Hummels: Heißes Oben-ohne-Foto – hier zeigt sie (fast) alles

Cathy Hummels: Neue Bilder von Spielerfrau aufgetaucht – Reaktion der Fans eindeutig: „Verstörend“

----------------------------------------

Für das Pärchenfoto von Cathy und Mats Hummels regnet es lauter rote Herzen – und das nicht nur in Form von Emojis. Knapp 70.000 Likes zählt der Beitrag, der deutlich macht, dass diese Zwei nichts so einfach auseinanderbringen kann.

Cathy Hummels sollte Ehemann Mats vor laufender Kamera betrügen – dann zieht er die Reißleine

Diese Szenen wären beinahe im Fernsehen ausgestrahlt worden. Warum Mats Hummels sich jedoch gegen seine erste TV-Rolle entschied, liest du hier.