Cathy Hummels sollte Ehemann Mats vor laufender Kamera betrügen – dann zieht er die Reißleine

Wer hätte das gedacht? Mats Hummels stand kurz vor seiner ersten TV-Rolle. Doch dann machte der BVB-Star einen Rückzieher. Auch wegen seiner Frau Cathy Hummels.

Was war passiert? Im Podcast „Hallo“ der TV-Zeitschrift „Prisma“, verrieten die Schauspieler Christian Ulmen und Fahri Yardim, dass sich Cathy Hummels und Ehemann Mats Hummels für ihre Serie „Jerks“ beworben hätten.

Cathy Hummels und Mats Hummels: Auftritt bei 'Jerks' war in Planung

„Er hatte sich wirklich beworben und wir haben miteinander gesprochen“, berichtet Christian Ulmen im Podcast. Sogar eine Geschichte war bereits ausgearbeitet. Doch dann wollte Mats Hummels plötzlich nicht mehr. Der Grund: Die Geschichte war ihm zu heikel.

„Wir hatten ihm eine Ehe-Betrugsgeschichte geschrieben, die er und seine Frau Cathy hätten spielen sollen“, erzählt Christian Ulmen. Doch das sei ihm dann „zu hart“ gewesen, so der 45-Jährige.

Dies sei übrigens kein Einzelfall, so Ulmen weiter. Im Gegenteil. „Es gibt Stars, die unbedingt mitspielen wollen und dann schreiben wir ihnen was und dann sagen sie: 'Ne, doch nicht.' Das passiert wirklich regelmäßig“, so Ulmen im „Prisma“-Podcast.

