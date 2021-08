Cathy Hummels: Neue Bilder von Spielerfrau aufgetaucht – Reaktion der Fans eindeutig: „Verstörend“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Dieser Anblick lässt die Instagram-Community staunen. In der Regel kennt man Cathy Hummels als Trendsetterin, Model und Fashion-Expertin.

Jetzt zeigt sich die Spielerfrau aber von einer ganz anderen Seite. Auf einem neuen Foto ist Cathy Hummels kaum wiederzuerkennen.

Cathy Hummels: Von wegen Modepüppchen – Spielerfrau ist nicht wiederzuerkennen

Als „Kampf der Realitystars“-Moderatorin bekommt Cathy Hummels die schönsten Kleider rausgesucht. Die Ehefrau von Mats Hummels wird nahezu täglich von einem Team aus erfahrenen Stylisten und Visagisten aufgehübscht. Selbst wenn Cathy den Haushalt schmeißt, könnte sie für eine Fotostrecke in einem Modemagazin posieren.

Cathy Hummels präsentiert eine ganz neue Seite von sich. Foto: IMAGO / Pixsell

Doch jetzt ist plötzlich Schluss mit den trendy Outfits. Cathy Hummels zeigt sich bei Instagram mit einem komplett neuen Look. Von Designerstücken und glitzerndem Schmuck fehlt bei diesen Bildern jede Spur.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Stattdessen trägt Cathy Hummels eine Lederleggings unter Jeans-Shorts, ein Batikshirt mit Fellweste, riesige Creolen, eisblauen Lidschatten auf den Augen und eine Zigarette in der Hand. Ihre Haare sind zu Zöpfen gebunden, einige Strähnen hängen ihr ins Gesicht.

Das ist definitiv nicht die Cathy Hummels, die wir aus der Münchner High Society kennen. Tatsächlich handelt es sich bei dem skurrilen Outfit nur um ein Kostüm. Denn: Cathy hat neben ihrer Rolle bei „Unter uns“ noch einen weiteren Job als Schauspielerin ergattern können. Wo genau wir sie als Jenny, die „Kioskbesitzerin vom Campingplatz“ zu sehen bekommen, behält Cathy jedoch vorerst für sich.

Cathy Hummels: Ihre Fans sind entsetzt – „echtes Junkieoutfit“

Die Fans der Influencerin sind jedenfalls sichtlich geschockt, als sie Cathy in einem so abgerockten Outfit sehen: „Also bei allem Respekt... ich finde die Fotos verstörend.“ Ein anderer Follower bezeichnet Cathys Kleidung als „echtes Junkieoutfit“.

Vor allem an einem Detail scheinen sich die Follower von Cathy Hummels zu stören. In den Kommentaren wird die 33-Jährige immer wieder für die Zigarette in ihrer rechten Hand kritisiert:

„Zigaretten sind allerdings uncool.“

„Die Zigarette kann man ruhig weglassen.“

„Bitte ohne Zigarette.“

Ob sich die Produktion davon beeinflussen lässt? Fraglich. Wie es für Cathy hingegen am „Unter uns“-Set läuft, erfährst du hier.