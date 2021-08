Cathy Hummels: Heißes Oben-ohne-Foto – hier zeigt sie (fast) alles

Cathy Hummels lässt es sich gut gehen. Nach all dem Stress der vergangenen Wochen scheint die 33-Jährige im Urlaub endlich mal richtig abschalten zu können.

Doch Cathy Hummels wäre nicht Cathy Hummels, würde sie nicht auch im Kroatien-Urlaub mit der Familie an ihre Fans denken.

Cathy Hummels: Sexy Foto – HIER zeigt sie (fast) alles

Drum lässt die Moderatorin ihre Instagram-Follower an etlichen ihrer Urlaubsaktivitäten teilhaben. Da sehen wir Cathy beim Planschen im Pool, beim Posen am Strand, beim Bötchenfahren und nackt in der Sonne liegen.

---------------

Das ist Mats Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

----------------

Halt! Stop! Nackt in der Sonne liegen? Richtig, die neuesten Bilder zeigen die Frau von Mats Hummels Oben-ohne in der Sonne. Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin verdeckt ihre Brüste lediglich mit den Händen, die Schatten eines Palmwedels erstrecken sich über ihren Körper. Fast schon künstlerisch wertvoll, könnte man meinen.

Cathy Hummels: Selbst Lilly Becker ist beeindruckt

Das sehen auch ihre Fans und Freunde so. Lilly Becker, beispielsweise schreibt: „Very cool photo, mama. Love this.“ Und eine nicht prominente Followerin schreibt: „Ufffff. Bombe. Und einfach die tollste Mami und sooo schön noch dazu.“

Cathy Hummels dagegen hält sich mit Worten vornehm zurück. Sie schreibt zu dem sexy Schnappschuss lediglich: „Happy Monday“. Den dürften ihre Fans spätestens jetzt haben.

-----------------

-----------------

Zuletzt zeigte sich Cathy Hummels schon einmal recht freizügig. Wichtiger jedoch war ihre Botschaft.