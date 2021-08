Cathy Hummels: Jetzt ist ihr der Kragen geplatzt – „Bin wirklich sauer“

Auf diesem Urlaub scheint echt ein Fluch zu liegen. Es sollte alles so schön werden. Eigentlich wollte Cathy Hummels mit Sohnemann Ludwig nur einen entspannten Urlaub im eigenen Ferienhaus in Kroatien verbringen.

Doch dann kam alles anders. Zunächst wurde Ludwig einen Tag vor dem geplanten Abflug krank. Sofort eilte Cathy Hummels mitsamt Sohn zum Arzt. Coronatest.

Cathy Hummels: Kroatienreise steht unter keinem guten Stern

Glücklicherweise entspannte sich die Situation schnell. Ludwigs Test war negativ. So stand dem Flug an kommenden Tag nichts mehr im Wege... eigentlich.

---------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

----------------------------------------

Denn nun wollte Cathy den Flug doch noch mal verschieben. Drum hieß es umbuchen. Das jedoch gestaltete sich schwieriger als gedacht, wie die 33-Jährige ihren Fans in ihrer Instagram-Story klagt.

Cathy Hummels: Vier Stunden in der Lufthansa-Warteschleife

So teilte Hummels einen Screenshot ihres Handys, der zeigt, dass sie schon seit über 53 Minuten in der Warteschleife der Lufthansa hängt. Cathy Hummels: „Ich habe ja nur 500 Euro für mein Economy-Ticket bezahlt... Sorry. Ich bin wirklich sauer. War heute schon mal drei Stunden am Telefon mit dem Kundendienst. Ich will doch nur meinen Flug umbuchen. Nach fast einer Stunde habe ich aufgegeben.“

Schließlich setzte sich Cathy Hummels sogar ins Auto und fuhr zum Flughafen. Und siehe da: Am Schalter konnte sie problemlos umbuchen. Am Sonntag sollte es dann wirklich losgehen. Mit ein wenig Verspätung zwar, aber dafür gesund und munter landete die Moderatorin doch noch in Kroatien.

Bei Instagram schreibt Cathy: „Endlich sind wir angekommen. Ein paar Hindernisse mussten wir zwar überwinden, dafür genießen wir jetzt alles umso mehr.“ Es sei ihr gegönnt.

----------------------------------------

----------------------------------------

Die Fans haben sie mit Fragen gelöchert. Nun gibt Cathy Hummels klein bei und verrät DAS.