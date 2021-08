Cathy Hummels hat besondere Überraschung für Sohn Ludwig: Fans schockiert – „so geschmacklos von dir“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Wahnsinn, wie die Zeit doch vergeht… Der kleine Sohn Ludwig von Influencerin Cathy Hummels hatte am Freitag seinen allerersten Tag im Kindergarten. Da wollte die 33-Jährige ihren kleinen Schützling natürlich mit einem ganz besonderen Geschenk überraschen. Das kam nicht überall gut an.

Doch einige Follower von Cathy Hummels reagierten darauf mit großer Kritik.

Cathy Hummels: Sohn Ludwig hat sie DIESEN Wunsch erfüllt – „Seine Augen waren das Schönste“

Eines muss man Cathy Hummels definitiv lassen: Die Influencerin ist Mama mit Leib und Seele und würde ihrem Sohn Ludwig vermutlich jeden Wunsch von den Lippen ablesen.

Die Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels. Foto: dpa

So bekam Ludwig an seinem ersten Kindergartentag natürlich auch genau das Geschenk, welches er sich unbedingt gewünscht hat.

-----------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist Cathy Hummels

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

-----------------

Cathy Hummels hat weder Kosten noch Mühen gescheut und bereits Wochen zuvor alles in Bewegung gesetzt, damit der 3-Jährige an seinem großen Tag einen riesigen Kuchen in Form eines „Kacka-Emojis“ bekommt.

„Seine Augen waren das Schönste, was ich seit Langem gesehen habe. Kinder kann man so leicht glücklich machen“, schrieb die junge Mutter auf Instagram. Ihre Begeisterung über das spezielle Geschenk konnten aber nicht alle Fans teilen.

Cathy Hummels: Fans verstehen die Welt nicht mehr – „Er ist doch erst drei?!“

Bei so einem riesigen Kuchen hätte wohl jedes Kind große Augen gemacht. Aber Fans von Cathy Hummels empfinden das Geschenk zum ersten Kindergartentag als überflüssig.

--------------

Weitere Nachrichten zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels: Einfach abgeschnitten! DIESES Selfie mit Mats wirft Fragen auf

Cathy Hummels überrascht mit Teilnahme an DIESER Show – „Ich gebe alles“

Cathy Hummels verrät Geheimnis: „Lange haben wir gewartet“

----------------

„Seit wann feiert man das so?“, „Er ist doch erst drei?“ – heißt es unter dem Instagram-Beitrag von Cathy Hummels. Einige ihrer Follower verstehen erst gar nicht, dass es sich tatsächlich um den ersten Kindergartentag handelt und gratulieren Ludwig stattdessen zum Geburtstag.

„So geschmacklos von dir! Deinem Sohn hätte eine Barbie oder ein Fußball sicher mehr gefallen. Kein normales Kind wünscht sich einen Kackhaufen“, behauptet außerdem ein weiterer Follower.

Neben all dem Shitstorm hagelt es allerdings auch viele begeisterte Kommentare für den „Kacka-Kuchen“. Und während die Instagram-Welt über einen Kuchen diskutiert, stellt sich Ludwig vermutlich nur eine Frage: „Wann kann ich endlich anfangen zu naschen?“ (mkx)

RT-Moderatorin wird erpresst

RTL-Moderatorin Jana Azizi wird wohl erpresst – per Instagram. Sie warnt ihre Erpresser: „Karma is a bitch“. Hier mehr <<<