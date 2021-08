RTL-Moderatorin Jana Azizi warnt Erpresser: „Karma is a bitch“

Was ging da bloß bei RTL-Moderatorin Jana Azizi vor sich?

Wer kürzlich einen Blick auf das Instagram-Profil der RTL-Moderatorin Jana Azizi geworfen hat, der dürfte verwirrt gewesen sein! Nun hat Azizi das Ruder jedoch herumgerissen und schlägt zurück!

RTL-Moderatorin Jana Azizi wurde mit ihrem Instagram-Profil erpresst

Denn in Jana Azizis Insta-Story ergab heute wenig einen Sinn! Erst schockte die 31-Jährige ihre Follower am Samstagmorgen mit einem anzüglichen Tanga-Foto. Das machte ihre Fans sofort misstrauisch, denn das Bild war für Azizis Verhätnisse extrem freizügig. Immerhin postet die Moderatorin meist Fotos in modischen Outfits und zeigt sich nicht so freizügig. Mittlerweile ist klar: Das Foto war überhaupt nicht von der RTL-Moderatorin selbst und wurde auch nicht von ihr in der Story gepostet. Ihr Account wurde tatsächlich gehackt! Das verriet sie nun selbst.

Erpresst wurde sie auch, denn nur kurz nach dem Po-Foto waren die Worte „5000 € in BTC dann bekommt Jana den Account zurück. :)“ zu lesen. Zwischenzeitlich forderten der oder die Erpresser sogar sage und schreibe 12.459,99 Euro. Der Sender RTL wurde darauf verlinkt.

Erpressung von RTL und Jana Azizi kein Scherz!

Die Causa wurde immer seltsamer, denn am Nachmittag war dann plötzlich etwas in der Story zu lesen, das auf einen Scherz hindeutete: „Ich habe meinen Account zurück.“ Eine Slide später folgt eine Abstimmung: „Reingefallen?“ Rund 30 Prozent beantworteten die Frage mit einem ja, 70 Prozent gaben an, die Geschichte des gehackten Accounts nicht geglaubt zu haben.

Dann folgt jedoch eine Reihe von Posts, in denen für Musik-Künstler wie „Bomba“ oder „NGEE“ geworben wurde. Fans bezweifelten zu diesem Zeitpunkt bereits, dass Jana Azizi tatsächlich mit Worten wie „Gebt euch [den Song] von meim bro“ oder „[XY] is auch killa“ Werbung für besagte Interpreten machen würde – und das kurz nach einem „Scherz“ über eine Fremd-Übernahme ihres Accounts.

RTL-Moderatorin Jana Azizi hat ihren Instagram-Account wieder und warnt Erpresser

Mittlerweile hat sich Jana Azizi selbst auf ihrem Instagram-Profil zu Wort gemeldet, denn sie hat diesen wieder unter ihrer Kontrolle. „Alle folgenden Inhalte kommen von mir“, verkündet sie in der aktuellen Story. Das möglich zu machen, habe sie jedoch eine Menge Zeit gekostet.

Nachdem sich der RTL-Star bei allen bedankt, die ihr Bescheid gegeben haben und Tipps zu Passwort-Sicherheit und Co angekündig, richtet sie sich an ihren Erpresser. „Wir wissen doch alle, Karma is a Bitch und ich hoffe, du bekommst die gerechte Strafe dafür. Und mein Hintern ist übrigens auch dicker als der, den du geposted hast“, so Azizi schlagfertig.

