Cathy Hummels: Mysteriöser Gruß an die Fans – „Heute ist ein guter Tag“

Cathy Hummels nimmt ihre rund 639.000 Follower auf Instagram nur zu gerne mit durch ihren Alltag. In ihrer aktuellen Story sendet sie einen mysteriösen Gruß an ihre Fans.

Cathy Hummels ist eine viel beschäftigte Frau. Aktuell ist sie als Moderatorin bei RTL2 in der Sendung „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Gleichzeitig ist sie auch noch Mutter des kleinen Ludwigs und eine gefragte Influencerin. Und die 33-Jährige hat noch lange nicht genug.

Cathy Hummels sendet mysteriösen Gruß an ihre Fans

In ihrer aktuellen Insta-Story sendet Cathy Hummels einen mysteriösen Gruß an ihre Fans: Top gestylt, das Make-up sitzt und die Haare liegen. „Ich bin grade aufgewacht“, lacht sie freudestrahlend in die Handykamera. „Schön wärs. Ich sehe aus, wie aus dem Ei gepellt. Dank…“

Cathy Hummels sendet eine mysteriöse Botschaft an ihre Fans. Foto: imago / xS.xAdamxxFuturexImage

Just in diesem Moment schwenkt das TV-Gesicht die Kameralinse zu ihrer Stylistin. „Ich wollt mich einfach mal nur melden und liebe Grüße da lassen. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein sehr, sehr guter Tag“, berichtet sie ihren Fans mit ziemlicher guter Laune.

----------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um das Paar gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

----------------

Cathy Hummels begegnet ihren Fans mit ziemlich guter Laune

Cathy Hummels scheint an ihrem neuen Schauspiel-Projekt zu arbeiten. Ein Satz in ihrer Story unterstreicht das: „Heute haben wir wieder einen Dreh“, steht dort geschrieben. Für was oder wen Cathy Hummels dreht, lässt sie hingegen offen.

Cathy Hummels startet grade als Schauspielerin durch

Erst kürzlich verriet sie ihren Fans aber, dass sie nach ihrer Rolle in „Unter uns“ bereits ihre zweite Schauspielrolle ergattert hat.

--------------

---------------

Man darf also gespannt sein, was Cathy Hummels sonst noch so plant… Klares Statement von Cathy Hummels: Sie wird immer an der Seite von Mats Hummels sein. Die Fans staunen. Erfahre hier mehr.