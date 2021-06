Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels will Foto mit Sohn Ludwig machen – seine Reaktion spricht Bände

Für Cathy Hummels gab es am Samstag leider kein Foto. Nein, die Spielerfrau hat sich nicht etwa für Heidi Klums Modelshow beworben, sondern wollte einfach einen Schnappschuss fürs Familienalbum machen.

Cathy Hummels will im Stadion in München Fotos schießen, doch ihren Sohn interessiert das so gar nicht. Foto: IMAGO / ActionPictures

Doch da rechnete Cathy Hummels nicht mit ihrem Sohnemann Ludwig. Der Dreijährige hatte ganz andere Sorgen als den Instagram-Account seiner Mama.

Cathy Hummels: Sohn Ludwig hat nur Augen für Papa Mats Hummels

Was war das für ein Spiel! Am Samstag gewann Deutschland im 4:2 gegen Portugal. Spielerfrau Cathy Hummels war an diesem Abend selbstverständlich auch vor Ort und jubelte ihrem Ehemann Mats Hummels von der Tribüne aus zu. Mit dabei: der gemeinsame Sohn Ludwig.

Für die Familie des BVB-Kickers war es also ein äußerst emotionaler Tag. Und genau diesen Moment wollte Cathy Hummels eben mit einem Foto festhalten. Doch daraus wurde nichts, wie die 33-Jährige am Tag danach in ihrer Instagram-Story berichtete.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Statt einem Mutter-Sohn-Bild postete sie ein Foto, das sie zwar gemeinsam auf der Tribüne zeigte, jedoch kehrte Ludwig der Handykamera dabei den Rücken. Seine Augen waren gebannt auf das Spielfeld gerichtet. Mama Cathy lächelte also ganz allein in die Kamera und erklärte: „Er klatscht immer noch @aussenrist15! Er hatte auch keine Zeit, ein Foto mit mir zu machen. Er sagte: 'Ich muss Papa anfeuern.'“

Cathy Hummels verrät: Sohn Ludwig freute sich sogar über das Eigentor von Mats

Ach Gott, wie niedlich! Der kleine Ludwig ist augenscheinlich Mats' größter Fan und will keinen Moment verpassen. Selbst nach dem Eigentor im ersten EM-Spiel 2021 in Deutschland habe er laut für seinen Papa gejubelt. „Ludwig ist, glaube ich, der Einzige gewesen, der sich über das Tor von Papa gefreut hat. Seine Reaktion war: 'Papa hat ein Tor gemacht'“, erzählte Cathy Hummels danach in einem Instagram-Post.

Beim Spiel gegen Portugal war also gar nicht an ein privates Fotoshooting zu denken. Cathy nahm es mit Humor: „Ich nehm auch den Rücken von dir, mein Schatz.“

Zumindest vor dem Spiel ließ sich Ludwig noch für ein gemeinsames Bild mit seiner Mutter hinreißen. Gemeinsam posierten die beiden auf dem heimischen Balkon im Partner-Look. Beide trugen ein Deutschlandtrikot mit der Nummer 5, der Rückennummer von Mats Hummels.

Das erste EM-Spiel der DFB-Mannschaft fand an einem ganz besonderen Tag für Familie Hummels statt. Warum sie den 15. Juni niemals vergessen werden, erfährst du hier.