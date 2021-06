Daniela Katzenberger trifft diese Entscheidung – Fans dürfte das gar nicht freuen

Daniela Katzenberger versorgt ihre Fans bei Instagram immer mit lustigen Stories und Einblicken in ihr Leben. Doch wenn sie jetzt auf die Instagram-Seite der Kult-Blondine schauen, erwartet sie eine traurige Nachricht.

Daniela Katzenberger ist bekannt für ihre offene, lockere Art. Nur zu gerne lässt die 34-Jährige ihre rund zwei Millionen Follower an ihrem aufregenden Leben teilhaben.

Kult-Blondine Daniela Katzenberger. Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Daniela Katzenberger verkündet etwas auf Instagram

Die Kult-Blondine hat schon allerhand erlebt, gesehen und gemacht: Unter anderem lief auf Vox ihre ganz eigene Doku-Soap „Daniela Katzenberger – natürlich blond“. Auch in zahlreichen weiteren Shows war Dani bereits zu sehen. Mit „Nothing’s Gonna Stop Me Now“ brachte sie sogar eine eigene Single auf den Markt. Und auch unter die Autorinnen ist die Katze bereits gegangen. „Sei schlau, stell dich dumm“ und „Eine Tussi wird Mama. Neun Monate auf dem Weg zum Katzenbaby“ heißen zwei ihrer literarischen Werke.

------------------

Das ist Daniela Katzenberger

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------

+++Daniela Katzenberger spricht offen über Krankheit: „Ich hasse es, das zu erzählen“+++

Und auch privat hat Daniela Katzenberger bereits das ganz große Glück gefunden: Seit Anfang 2014 liebt sie Lucas Cordalis, Sohn des mittlerweile verstorbenen Schlager-Kult-Stars Costa Cordalis. 2015 verlobten sich die beiden. Am 4. Juni 2016 folgte die Märchen-Hochzeit. Ihre Lieben krönte das Pärchen 2015 mit der Geburt ihrer Tochter.

Daniela Katzenberger führt ein turbulentes Leben

Puh, sowohl beruflich als auch privat ein ganz schön rasantes Leben, was Daniela Katzenberger da führt. Und zumindest von ihrem Dasein als Influencerin will die gebürtige Ludwigshafenerin wohl erstmal eine Auszeit nehmen. Das verkündete sie ihren Followern auf Instagram per Videobotschaft.

„Bin dann mal weg“ schreibt sie kurz und knapp dazu – inklusive eines lächelnden Emoticons. Unter dem Post schreibt sie zusätzlich noch den Hashtag #sommerpause. In dem kurzen Clip ist Dani zu sehen, wie sie mit ihren Händen in der Luft ein Herzchen formt.

Daniela Katzenberger: Fans müssen wohl erstmal ohne sie auskommen

Da müssen die Fans wohl einige Zeit auf ihre Lieblingsblondine verzichten. Aber auch eine Sommerpause ist irgendwann vorbei. Und dann kehrt Daniela Katzenberger mit Sicherheit mit neuem Content und frischen Ideen zurück.

-------------------

Weitere Nachrichten von Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger: Krasse Veränderung! Sie hat es wirklich getan

Daniela Katzenbergers Schwester Jenny entgeht knapp einer Katastrophe – „Wie kann man so verpeilt sein“

Daniela Katzenberger: Wirbel um Oben-ohne-Foto! Die „Katze“ geht drastischen Schritt

--------------------

Die Kommentarfunktion hat sie übrigens abgestellt. Da will wohl jemand seinen Urlaub wirklich ganz in Ruhe genießen. (cf)