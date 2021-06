Daniela Katzenberger: Schwester Jenny völlig von der Rolle – „Wie kann man so verpeilt sein“

Da ist der Schwester von Daniela Katzenberger aber um ein Haar ein ordentlicher Fauxpas passiert!

Jenny Frankhauser, Schwester von Kult-Blondine Daniela Katzenberger, ist nur ganz knapp an einer Katastrophe vorbeigeschlittert: Ein Ausflug an die Tankstelle wäre fast ein ziemlich teures Vergnügen geworden!

Daniela Katzenberger: Schwester schlittert an Unglück vorbei

Ihr Beinah-Malheur teilte die 28-Jährige per Instagram-Story mit ihren etwa über 500.000 Abonnenten. Während sich Jenny Frankhauser zunächst noch ein paar entspannte Augenblicke bei einer Kosmetikerin in Form einer Gesichtsbehandlung und Fußpflege gönnt, wird es kurz darauf weniger gemütlich für die Brünette.

Jenny Frankhauser wäre beinah ein teurer Fehler unterlaufen (Archivbild). Foto: IMAGO / Marja

Während sie nach der entspannten Wellness-Einheit in ihr Auto steigt, erklärt sie ihren Fans: Sie hätte fast den falschen Kraftstoff getankt!

Daniela Katzenberger: Schwester Jenny hätte fast Auto geschrottet

„Ich hätte fast das falsche getankt, wie kann man so verpeilt sein“, richtet sie sich fragend an die Fans und fasst sich dabei an den Kopf.

Das ist Jenny Frankhauser:

Jenny Frankhauser heißt eigentlich Jennifer Eileen Frankhauser

Sie wurde am 25. August 1992 in Ludwigshafen geboren

Jenny Frankhauser gewann 2018 das Dschungelcamp

Sie ist seit Mitte 2020 wieder mit Steffen König zusammen

Und dieser kleine, unaufmerksame Moment kann ziemlich ins Geld gehen: Während das reine Abpumpen des falschen Kraftstoffes um die 50 bis 100 Euro kostet, liegen die Kosten für den Ausbau des ganzen Tanks nochmal deutlich höher!

Daniela Katzenberger: Tanken des falschen Kraftstoffes kann ordentlich ins Geld gehen

Und das nur, wenn man den Motor noch nicht gestartet hat beziehungsweise den falsch betankten Wagen noch nicht gefahren ist. Dann wird es nämlich so richtig teuer: Schon nur das Anlassen eines Diesels mit Benzin im Tank kann zu einem Motorschaden mit Reparaturkosten von mehreren tausend Euro führen! Oft wird dann auch ein neues Auto fällig, weil sich die Reparatur finanziell nicht rentiert.

Daniela Katzenbergers Schwester Jenny hat nochmal Glück gehabt

Puh, da hat Jenny Frankhauser aber nochmal richtig Glück gehabt! Vielleicht war ihre Wellness-Behandlung ein wenig ZU entspannend, so dass sie immer noch nicht ganz bei der Sache war...

Daniela Katzenberger ist Jenny Frankhausers Schwester. Und der eigentlich für seine wasserstoffblonden Haare bekannte TV-Star hat sich seine Mähne kürzlich gefärbt! Welche Farbe es geworden ist und was Daniela Katzenberger sonst noch verraten hat, liest du hier. (cf)