Daniela Katzenberger meldet sich nach ihrer Verwandlung – und verrät ganz nebenbei DAS

War das aufregend! Fast wie ein Staatsgeheimnis hütete Daniela Katzenberger ihre neue Haarfarbe. Trug sogar wochenlang eine Perücke, damit die Fans nicht vor Ausstrahlung der neuen Episoden „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ schon Bescheid wussten.

Seit Mittwochabend ist es also raus. Kultblondine Daniela Katzenberger ist nun eine Kult-Dunkelblondine. Und bekam dafür so viele Komplimente, dass sie ganz gerührt war.

Daniela Katzenberger: Aus der Kult-Blondine wird eine Kult-Dunkelblondine

„Vielen Dank für euer megakrasses Feedback zu unserer Sendung gestern. Auch wenn viele davon ausgegangen sind, dass ich jetzt dunkle Haare habe, bin ich echt total erleichtert, dass mein neues Blond so gut bei euch ankommt“, schreibt Daniela auf ihrem Instagram-Account.

Doch nicht nur die Fans, auch sie selbst ist begeistert vom neuen Erscheinungsbild: „Ich wollte keine komplett dunklen Haare oder aussehen wie ein anderer Mensch. Und so wie es jetzt aussieht, finde ich es echt mega und ich bin extrem zufrieden.“

Daniela Katzenberger: Ganz nebenbei platzt die TV-Bombe

Ganz nebenbei jedoch lässt Daniela Katzenberger in ihrem Instagram-Post eine Bombe platzen. Und erfüllt einen sehnlichen Wunsch ihrer Fans. „Und ja, es ist eine neue Staffel geplant! Nee, so schnell kriegt ihr mich nicht los.“ Das will doch auch wirklich niemand!

