Daniela Katzenberger: Offene Worte über Krankheit: „Ich hasse es, das zu erzählen“

Was war denn nur mit Daniela Katzenberger los? Mehrere Tage lang war die Kultblondine wie vom Erdboden verschwunden. Nun verrät Daniela Katzenberger offen, was los war.

Es hatte sie erwischt, so Daniela Katzenberger offen. „Lag ein paar Tage voll flach“, schreibt die 34-Jährige und verrät auch, was sie denn so dahingerafft hatte.

Daniela Katzenberger litt an einer schweren Blasenentzündung

„Ich hatte seit Mittwoch – ich hasse dieses Wort ey – ich hatte so eine brutale Blasenentzündung“, so Daniela. Und weiter: „Und ich hasse es, das zu erzählen, weil dann immer die ganzen Blowjob-Witze kommen. Ja, dann blas' mal weniger. Ich hasse das“, ist die Katze genervt und gar nicht zu Witzen aufgelegt.

------------------------

Das ist Daniela Katzenberger

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

-----------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Denn sie hatte die „Blasenentzündung des Todes“. „Ich habe zwei Tage auf dem Klo geschlafen“, schildert Daniela Katzenberger ihr Leid. Autsch, das klingt wirklich nicht gut. Vor allem, weil es nicht sprichwörtlich gemeint war. „Während ich auf dem Klo hockte, bin ich teilweise eingepennt nachts“, berichtet die Kultblondine weiter.

Daniela Katzenberger: Antibiotika und Nächte auf dem Klo

Jetzt gehe es ihr aber glücklicherweise schon wieder deutlich besser. „Ich habe mich zwei Tage vollgestopft mit Antibiotika. Heute ist so der erste Tag nach Mittwoch, wo es mir wieder richtig gut geht“, ist die 34-Jährige glücklich. Dann drücken wir Daniela Katzenberger mal die Daumen, dass es so bleibt.

----------------------------------------

Mehr News zu Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger teilt Video mit Tochter Sophia – „Früh übt sich“

Daniela Katzenberger zeigt sich sexy im Bikini – Fans haben krasse Vermutung

Daniela Katzenberger mit deutlicher Ansage – „Das ist Bulls**t!“

----------------------------------------

Wow, dieses Bikini-Foto von Daniela Katzenberger macht Lust auf Sommer. Doch bei den Fans kommt ein Verdacht auf.