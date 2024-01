Cathy Hummels oben ohne: Fans reagieren entsetzt – „Leider eher erschreckend“

Obwohl immer wieder nach mehr Natürlichkeit in den sozialen Medien gerufen wird, stößt Cathy Hummels mit ihren neusten Bildern auf Gegenwind. Auf Instagram präsentiert sich die RTL2-Moderatorin immer öfter ohne Make-Up und erntet Kritik. Es scheint, als könne sie es ihrer Community nicht Recht machen.

Kaum ein anderer Promi spaltet seine Follower so schnell wie Cathy Hummels. Auch ihr neuester Post sorgt für gemischte Reaktionen. Warum ihre Botschaft allerdings für Unmut bei ihren Fans sorgt…

Cathy Hummels: Mehr Natürlichkeit, mehr Hass

Mit ihrer Message stieß sie zwar auf taube Ohren, aber dafür auf wutentbrannte Finger. Unter ihrem zweideutigen Instagram-Beitrag schreibt die charmante Influencerin: „Sexy oder Süß? Wenn deine Community will, dass du dich öfter komplett nackig machst, also im Gesicht, dann: Here we Go“, gefolgt von einem Herz-Emoji. Doch ihre Fans sind verärgert!

Eine Followerin möchte von ihr wissen: „Meine Frage wäre mal. Wenn es in dem Post darum geht das sie nackig im Gesicht also ungeschminkt ist. Warum muss man als Frau dann das Bild im Bikini machen?? Hätte es dass für das Gesicht gebraucht?“ Auch eine andere Userin stoßen die Bilder sauer auf: „Leider eher erschreckend…“

Dabei stört ihre Follower, dass der Fokus nicht auf ihrem ungeschminkten Gesicht liegt, sondern auf ihrem durchtrainierten Körper, der in einem schicken Designer-Bikini und einem lässigen Cap zur Schau gestellt wird. Eine Userin hebt hervor: „Alles schön und gut mit den Fotos… Jedoch frage ich mich, warum Sie sich so präsentieren?“

Während sich die Mehrheit über die 35-Jährige aufregt, finden sich dennoch positives Feedback unter ihrer Kommentarspalte. Dabei beneiden die meisten Cathy um ihre sportliche Figur, während andere ihr wünschen, dass sie sich die negativen Kommentare nicht zu Herzen nehmen sollte.