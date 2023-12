Cathy Hummels: „Mein größter Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen“

Es war ein Posting, wie man es nicht unbedingt auf dem Account von Cathy Hummels erwartet hatte. Zwar hatte die Ex von BVB-Superstar Mats Hummels immer mal wieder auch ernstere Themen auf ihren Social-Media-Kanälen angesprochen. Die Bilder ihrer im Sterben liegenden Großmutter jedoch gingen noch einmal einen Schritt weiter.

Sie wollte auf das Thema Tod aufmerksam machen, ließ Cathy Hummels verlautbaren, nachdem ein Shitstorm über sie hereingebrochen war. Warum sie so etwas tue, ob sie sich denn für gar nichts schäme, hatten die Followerinnen und Follower in mal mehr, mal weniger gemäßigtem Ton gefragt.

Cathy Hummels feiert Weihnachten im kleinen Kreis

Zu Weihnachten zeigte Cathy Hummels dann aber auch wieder eine andere Seite von sich. Im weißen Spitzenkleid, mit Armreif und elegant geschminkt, präsentiert die 35-Jährige ein edles Schwarz-weiß-Foto von sich. Der Text, den die Influencerin und Moderatorin dazu teilt, will aber irgendwie so gar nicht zum Bild passen.

„Dieses Jahr bin ich eine Grinch. Weder habe ich Lust auf einen Christbaum, noch auf Ugly Christmas Sweater und große Feiern. Nach diesen sehr challenging Tagen, beruflich wie privat, verbringe ich heute einfach mit meinem Sohn ohne Makeup in Sweatpants und ohne Handy. Also wundert euch nicht, dass es hier heute ruhig ist“, schreibt Cathy.

Und weiter: „Mein größter Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen, mehr brauche ich nicht. Ihr werdet sowieso mit perfekt inszenierten Christmas Content geflutet und mein Mindset ist gerade alles andere als in Balance, denn jegliches My an Mut, Energie und Zuversicht ging an meine Oma.“

Fans stehen hinter Cathy Hummels

Von ihren Fans bekommt Cathy Unterstützung. „Genau richtig! Wir müssen nicht immer das machen, was man eben so machen muss in den Augen der anderen. Und Weihnachten kommt aus dem Herzen und nicht durch einen Weihnachtsbaum oder ein schickes Outfit“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram.

Oder: „Machst du richtig. Man sollte die Tage so verbringen, wie es sich für einen richtig anfühlt. Diese gekünstelte Welt hier auf Insta nervt da teilweise nur. So weit weg von der Realität oft! Liebe da deine Ehrlichkeit.“