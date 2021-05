Cathy Hummels ganz offen: „Verrate euch kleinen Skandal“

Was ist denn bei Cathy Hummels los? „Ich verrate euch mal einen kleinen Skandal“, beginnt die Spielerfrau ihre Instastory. Da sind wir jetzt aber neugierig!

Weiter verrät die 33-Jährige, worum es sich bei dem „Skandal“ handelt: „Mein Junge schläft heute bei [meiner Freundin] Sophia.“ So weit, so gut. Cathy Hummels weiter: „Daraufhin hab ich gefragt: 'Darf die Mama auch kommen?' Daraufhin hat er geantwortet: 'Nein, Mama, du bleibst zu Hause.“

Cathy Hummels Foto: IMAGO / Marja

-----------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

--------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Cathy Hummels: „Verrate euch kleinen Skandal“

Doch das war laut der Spielerfrau noch nicht alles. „'Hast du Lust, dass wir noch zusammen essen, Ludwig?' 'Nein Mama, ich esse heute bei Sophia, weil Sophia macht mir Nudeln.' Das heißt, ich wurde von meinem dreieinhalbjährigen Sohn ausgeladen“, zeigt sich Cathy sichtlich schockiert. In ihrer Instastory postet sie gleich noch eine Umfrage: „Hat euer Kind euch auch schon mal ausgeladen?“

-------------

Mehr zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels: Sohn Ludwig hat ein Lieblingswort – Du ahnst nicht, welches es ist

Cathy Hummels: Seltener Anblick – sie zeigt sich verschmust mit IHM

Cathy Hummels verrät ganz offen - „Kam für mich nicht infrage

--------------------

Nun sitze sie alleine zuhause und mache 'Dinner for one', so die Influencerin und fragt ihre Follower um Hilfe. „Hattet ihr auch schon mal so eine Situation, liebe Mamis? Wie soll ich damit umgehen? Er wird flügge. Mein Junge wird groß.“

+++ Cathy Hummels kann es nun endlich sagen: „Ich habe es getan“ +++

Ganz alleine muss Cathy Hummels den Abend nicht verbringen. Ihr Vater kommt vorbei und leistet ihr Gesellschaft. Immerhin! (cs)