Cathy Hummels: Fans feiern sexy Bild – „Wunderschön“

Oh là là! Bei diesem Foto von Cathy Hummels wird ihren Fans ganz anders. Die Spielerfrau hat sich in der Vergangenheit zwar immer wieder im sexy Bikini gezeigt, doch mit ihrem neuen Schnappschuss setzt die 33-Jährige noch einen drauf.

Kein Wunder, dass ihr Ehemann Mats Hummels da sofort auf „Gefällt mir“ drückt. Dieses Bild von Cathy Hummels hat es in sich.

Cathy Hummels lässt tief blicken. Foto: IMAGO / Future Image

Cathy Hummels: Heißer Schnappschuss!

Am Wochenende war Cathy Hummels in Berlin zu Besuch. Grund war die „About You“-Fashion Week, bei der Promis wie Lena Gercke oder Leni Klum ihre neue Kollektionen vorgestellt haben.

Mode-Expertin Cathy darf da natürlich nicht fehlen. Ihren Trip in die deutsche Hauptstadt nutzt die Moderatorin zudem direkt für ein kleines Instagram-Fotoshooting.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Auf dem Foto, das Cathy Hummels anschließend im Netz teilt, posiert sie selbstbewusst an einer Säule. Ihre Hände halten sich dabei an den Gürtelschlaufen ihrer Jeans fest – ziemlich lässig. Der Modelblick sitzt und ihr durchtrainierter Bauch wird durch ein kurzes Top in Szene gesetzt, doch dieses Mal zieht ein ganz anderes Körperteil die Blicke auf sich.

Unter ihrem babyblauen Top scheint Cathy Hummels nichts drunter zu tragen, wodurch sich ihre nackten Brüste ganz deutlich unter dem Stück Stoff abzeichnen. Zur coolen Pose gibt es daher also einen sexy Nippelblitzer oben drauf. Ziemlich mutig!

Cathy Hummels lässt tief blicken – Fans sind begeistert: „Wunderschön“

Cathys Mut zahlt sich aus. Denn: Das selbstsichere Auftreten kommt im Netz richtig gut an. In den Kommentaren regnet es Komplimente für das Model. „Wow. Wunderschön. Du hast einfach einen tollen Körper“, schreibt ein Fan.

Ein anderer merkt an: „Sieht echt klasse aus. Mal was Gewagtes.“ Unter den Tausenden Likes, die Cathy für das sexy Bild bekommt, lässt sich übrigens auch das Profil von Mats Hummels finden.

Der BVB-Kicker machte zuletzt mit einer mysteriösen Ankündigung auf sich aufmerksam. Was dahinter steckt, liest du hier.