Cathy Hummels verzweifelt: „Dann ist es vorbei“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Mit ihrem Leben steht Cathy Hummels bewusst jeden Tag in der Öffentlichkeit. Wenn nicht gerade als für einen TV-Auftritt, dann zumindest vor der eigenen Handykamera für ihre Instagramstories.

Dass sie dabei nicht immer nur mit positiven Kommentaren überschüttet wird, sondern täglich auch einstecken muss, sprach sie bereits in der Vergangenheit öffentlich an. Mittlerweile hat Cathy Hummels gelernt, damit umzugehen und das, obwohl sie jahrelang an Depressionen litt. Wie anfällig ihr mentaler Schutzwall allerdings wirklich ist, machte sie jetzt klar.

Cathy Hummels teilt trauriges Ereignis aus ihrer Vergangenheit

In ihrer Kindheit musste Cathy Hummels mit einigen Herausforderungen kämpfen, die ihr das Erwachsenwerden nicht gerade erleichterten. Die Scheidung ihrer Eltern, der Tod ihres Großvaters und das Mobbing in der Schule belasteten den TV-Star schwer.

-------------------------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 feierte sie Hochzeit mit Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

-------------------------------------------------

Irgendwann ist sie an dem Punkt, an dem alles über ihr zusammenbricht. „Wenn mich jetzt ein Auto erfasst, dann ist es vorbei. Dann ist diese Rastlosigkeit endlich weg“, dachte sie damals, wie sie im Interview mit dem Magazin der Krankenkasse „Barmer“ erzählt.

Cathy Hummels spricht offen über ihre Depressionen

Heute weiß Cathy Hummels mit ihren inneren Dämonen umzugehen. „Depressionen haben nichts mit Status, Kontostand oder Berühmtheit zu tun. Sie können jede und jeden treffen“, sagt sie im Interview.

Cathy Hummels spricht offen über ihre Depressionen und will damit aufklären. Foto: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe arbeitet Cathy Hummels ehrenamtlich und konzipiert ein Programm, dass Schülern helfen soll, mit dem Thema umzugehen. Ihr Plan ist es, über die Krankheit aufzuklären und mit den Teenagern auch persönlich in Kontakt zu kommen.

Cathy Hummels verrät: DAS hilft bei ihre Depressionen

Auch wenn sie sich zu 90 Prozent gesund fühlt, weiß Cathy Hummels, dass ein Schicksalsschlag sie auch schnell wieder aus der Bahn werfen könnte.

-------------------------------------------------

Mehr zu Cathy Hummels:

-------------------------------------------------

Anspannung und Erschöpfung bringen sie aber auch im Alltag schnell in eine unschöne Situation und sorgen bei ihr für Bauchschmerzen. Ihr Geheimtipp: Sport! „Ich bringe mich durch mein Sportprogramm ins Gleichgewicht und verarbeite Dinge, die mich belasten.“

Hier erfährst du, mit welcher Ankündigung Cathy Hummels für Furore sorgte. (sj)