Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels mit nachdenklicher Ankündigung – bald will sie „Tacheles“ reden

Cathy Hummels muss einiges wegstecken. Seien es negative Kommentare auf Instagram oder die immer wiederkehrenden Spekulationen um sie und Ehemann Mats. Jetzt hat sich die Influencerin von ihrer nachdenklichen Seite gezeigt.

Cathy Hummels ganz nachdenklich: Die 34-Jährige ging vor einiger Zeit mit ihren Depressionen an die Öffentlichkeit, hat sogar ein eigenes Buch geschrieben, in dem ihre Krankheit offen thematisiert wird. Immer wieder ruft die Moderatorin zur Selbstliebe auf.

------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

------------------

Cathy Hummels teilt nachdenklichen Instagram-Post

Und wie wichtig ihr dieses Thema ist, macht sie in einem aktuellen Instagram-Post deutlich. Dort ist die Mutter eines Sohnes zu sehen, wie sie nachdenklich in die Ferne schaut. Das Foto ist schlicht in Schwarz-Weiß gehalten.

Dazu schreibt sie die Worte: „Man braucht nicht viel, wenn man sich Selbstliebe geben kann. Ich bin dabei. Bezeichne es gerne als ‚Work in Progress‘, weil es mir nicht immer gelingt. Hab euch ja von Baby Steps erzählt. Ich freu mich, wenn ich diese mit euch teilen kann.“

Cathy Hummels ruft auf Social Media regelmäßig zu mehr Selbstliebe auf. Foto: imago / xS.xAdamxxFuturexImage

Cathy Hummels ruft zu mehr Selbstliebe auf

Weiter heißt es: „Aber ich brauche noch ein bisschen. Ich teile eigentlich alles mit euch, aber das sind Schrittchen in meinem tiefsten ‚Ich‘… Vielleicht sind es bald Schritte und dann reden wir Tacheles“, verspricht sie ihren Fans.

-------------------

Weitere Themen zu Cathy Hummels:

----------------

Wann es an der Zeit ist „Tacheles“ zu reden, das entscheidet Cathy Hummels wohl ganz alleine…

Cathy Hummels zeigt sich auf Social Media nicht nur von ihrer nachdenklichen Seite – auch ihre sexy Seite präsentiert sie ihren Followern nur zu gerne. (cf)