Cathy Hummels: Überraschend deutliche Worte zu Beziehungsstatus mit Mats Hummels

Sind sie zusammen oder sind sie es nicht? Das ewige Rätseln um den Beziehungsstatus von Cathy Hummels und Mats nervt viele Fans nur noch.

In der RTL-Sendung GALA fühlte Moderatorin Annika Lau Cathy Hummels ganz genau auf den Zahn. Dabei war die Influencerin offen wie nie.

Cathy Hummels mit deutlicher Ansage: DAZU „wird man nie ein Statement von mir bekommen“

In der zweiten Folge der neuen RTL-Sendung Gala wird zunächst ein exklusives Interview von Hailey Bieber gezeigt. Sie äußert sich zum Gesundheitszustand ihres Ehemannes Justin Bieber. Das Paar macht eine schwere Zeit durch und steht dabei andauernd im Fokus der Medien. Geschickt nutzt Moderatorin Annika Lau den Einspieler, um ihrem Studio-Gast Cathy Hummels eine pikante Frage zu stellen.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Die Moderatorin: „Ihr beide (Cathy und Mats Hummels; Anm. d. Red.) steht ja auch in der Öffentlichkeit. Hilft das, wenn man zusammen das durchsteht oder macht es das viel schlimmer?“ Dabei spielt sie auf die große Kritik am Beziehungschaos zwischen Cathy Hummels und dem BVB-Star an. Die 34-Jährige hat darauf eine eindeutige Antwort: „Man kann ja das öffentlich machen, was man öffentlich machen will. Aber Dinge, bei denen ich finde, dass die privat gehören, da wird man auch nie ein Statement von mir bekommen.“

Cathy Hummels äußert sich überraschend offen zu Beziehungsstatus mit Mats Hummels. (Archivbild) Foto: imago images/Spöttel Picture

Cathy Hummels äußert sich zu Beziehungsstatus mit Mats Hummels

Moderatorin Annika Lau bleibt jedoch hartnäckig und spricht Cathy Hummels auf ihren umstrittenen Post bei Instagram mit Ehemann Mats Hummels und Sohn Ludwig zum gemeinsamen 7. Hochzeitstag an. Unter das Bild schrieb sie „Das verflixte 7. Jahr“ plus #everythinginlifehappensforareason. „Das ist mein Lebensmotto. Alles passiert aus einem Grund“, weicht sie erst aus und wird dann doch konkreter: „Egal, was da zwischen uns ist und sein wird, wir sind immer eine Familie. Egal, wie schwer das in Zukunft sein wird, ich bleibe immer positiv.“

In den letzten Wochen tauchten immer wieder Bilder auf, die den Fußballer mit anderen Frauen zeigten. Zu den Gerüchten äußerten sich weder Cathy noch Mats Hummels. Annika Lau hakt weiter nach und fragt, ob es nicht einfacher wäre, wenn die beiden ihren Beziehungsstatus endlich bekannt geben würden. „Ich verstehe, dass alle auf eine Antwort warten. Und ich bin mir auch sicher, dass sich das irgendwann alles aufklären wird“, so Cathy Hummels Antwort.

Ein Satz, der so viel aussagt und gleichzeitig auch wieder nichts. Ein klares „Ja“ oder „Nein“ konnte Cathy Hummels jedoch auch an diesem Tag nicht entlockt werden.