Cathy Hummels: DAMIT hätte niemand gerechnet – „Hat sich für mich gelohnt“

Cathy Hummels ist als Influencerin und TV-Moderatorin ständig im Fokus der Öffentlichkeit. Ob mit ihrer Figur oder den Trennungsgerüchten um ihre Ehe mit BVB-Spieler Mats Hummels – Cathy Hummels muss regelmäßig viel Kritik einstecken.

Für das RTL-Spezial „Häme, Hetz, Hass – Der tägliche Angriff aus dem Internet“ hat sich Cathy Hummels jetzt selbst in die Schusslinie gestellt und mit ihrem Instagram-Profil an einem Experiment teilgenommen.

Cathy Hummels kämpft bei RTL gegen Hass im Netz

Ihr Ziel: Die TV-Moderatorin will ihre Sprache auf ihrem Instagram-Profil ändern und damit polarisieren. Im August 2021 beginnt Cathy Hummels in ihren Beiträgen zu gendern.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als der Profi-Spieler vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie den BVB-Spieler Mats Hummels

Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Ludwig, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Cathy Hummels arbeitet als TV-Moderatorin unter anderem bei „Kampf der Realtiystars”

Cathy Hummels Bruder, Sebastian Fischer, ist mit der Moderatorin zu Gast im RTL-Spezial und klärt hier als Psychotherapeut über Netz-Hass auf

Dass das Vorhaben Teil eines Projekts ist, weiß zu diesem Zeitpunkt keiner. Die Reaktionen ihrer vermeintlichen Fans lösen einen Shitstorm aus.

Cathy Hummels hat klare Meinung zu den Trennungsgerüchten um BVB-Star Mats Hummels

Plötzlich rückt die Kontroverse ums Gendern aber völlig in den Hintergrund, denn die Gerüchte um eine Trennung zwischen Cathy und ihrem Mann Mats Hummels werden immer lauter.

Cathy Hummels ist mit dem BVB-Spieler Mats Hummels verheiratet. Foto: IMAGO / Spöttel

Es ist nicht das erste Mal, dass Fans an einer intakten Beziehung der beiden zweifeln. In der Show macht Cathy jetzt aber noch einmal klar, dass sie nicht über ihr Privatleben oder ein mögliches Ehe-Aus mit Mats sprechen wird.

Cathy Hummels kann den Hass im Netz nicht verstehen

Die Gerüchte um ihre Beziehung beschäftigen sie aber trotzdem. „Ich frag mich manchmal wirklich, was ist denn in diesen Köpfen falsch?“

+++Cathy Hummels: Ehrliche Worte an ihre Fans – „Ja, allein“+++

Auch die Parodien von RTL-Kollege Oliver Pocher sorgen dafür, dass der Hass gegen Cathy Hummels nicht endet. „Ich wurde richtig krass beschimpft, das ist keine Kritik, das ist einfach nur niveaulos“, erzählt die Moderatorin jetzt.

RTL: Steffen Hallaschka überrascht Cathy Hummels mit einer ungewöhnlichen Nachricht

Im Gespräch mit RTL-Moderator Steffen Hallaschka spricht die 33-Jährige dann noch einmal über die letzten Wochen, in denen sie noch mehr einstecken musste als sonst.

Doch dann passiert etwas, mit dem Cathy Hummels selbst sicherlich am aller wenigsten gerechnet hätte. Ein Nutzer meldet sich bei RTL und entschuldigt sich mit einem Twitter-Beitrag für einige unschöne Nachrichten, die er in der Vergangenheit auch an Cathy Hummels gesendet hatte.

Eine unglaubliche Reaktion – immerhin ist es genau das, was Cathy mit ihrer Aktion bewirken wollte. Aufmerksam machen auf den Hass im Netz. Sie ist sich sicher, wenn sie nur eine Person damit zum Umdenken bewegen konnte, dann „hat (es) sich für mich gelohnt“.

Mit welcher mysteriösen Nachricht Cathy Hummels ihre Fans verwirrte, erfährst du hier.