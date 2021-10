Cathy Hummels sorgt mit fragwürdiger Erziehungsmethode für Ärger – „Ich bin echt fassungslos“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Sohnemann Ludwig ist ihr Ein und Alles. Voller Stolz präsentiert Cathy Hummels den Dreijährigen immer wieder vor der Handykamera. Das Gesicht ihres Kindes hält sie dabei stets bedeckt.

Das ist aber inzwischen auch so ziemlich das Einzige, das die Follower von Cathy Hummels noch nicht über Ludwig wissen. Denn: Seine Mutter berichtet im 24-Stunden-Rhythmus von ihrem Mama-Alltag. Jetzt macht die Spielerfrau jedoch eine Erziehungsmethode öffentlich, die im Netz für mächtig Ärger sorgt.

Cathy Hummels eckt mit seltsamer Erziehungsmaßnahme an. Foto: IMAGO / Future Image

Cathy Hummels filmt Sohn bei Wutausbruch – danach muss er es sich selbst angucken

Hätte Cathy Hummels diese Information etwa lieber für sich behalten sollen? Kurz nach der Veröffentlichung eines neuen Beitrages geht die Instagram-Community der Moderatorin auf die Barrikaden.

Auslöser ist mal wieder ein Foto von ihr und Sohn Ludwig. Während Cathy stolz im schwarz-gelben BVB-Trikot posiert, ist der Kleine mit dem Rücken zur Kamera gedreht. In seinen Händen hält er ein Smartphone, auf das er vertieft starrt.

----------------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als der Profi-Spieler vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, Ludwig, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

----------------------------------------

„Er schaut gerade ein Video auf dem Handy und zwar von sich selbst beim 'sauer' sein. Sein Fazit: 'Ich sehe ja komisch aus'. Vielleicht zeigt es ja bald mal seine Wirkung“, erklärt Cathy Hummels die Situation. Zugegeben, eine recht fragwürdige Erziehungsmethode, um Kinder von dem nächsten Wutanfall abzuhalten.

Cathy Hummels erntet Shitstorm: „Filmst du dein Kind echt in solchen Situationen?“

Das sieht offenbar auch ein Großteil von Cathys Followern so. „Filmst du dein Kind echt in solchen Situationen? Der Arme. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung“, kommentiert eine aufgebrachte Frau. Eine andere pflichtet ihr bei: „Ich bin echt so fassungslos.“

Ein weiterer Nutzer kreidet an, dass gerade Cathy Hummels wissen sollte, dass man derartig starke Emotionen nicht unterdrücken sollte. „Erst gar nicht, wenn das Kind gerade in keiner guten Stimmung (trotzig, müde, traurig) ist. Wer selber schon mit der psychischen Gesundheit gestruggelt hat, müsste da weitaus sensibler sein“, heißt es in einem Kommentar.

----------------------------------------

Mehr zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels heizt Gerüchteküche an – mit diesem pikanten Hinweis

Cathy Hummels zeigt (viel) Haut – Fans staunen: „Wunderschöne Frau“

Cathy Hummels: Ehrliche Worte an ihre Fans – „Ja, allein“

----------------------------------------

Die Frau von Mats Hummels geht offen mit ihrem Kampf gegen Depressionen um. Im vergangenen Jahr hat sie sogar das Buch „Mein Umweg zum Glück: Sei mutig, echt und einzigartig“ darüber geschrieben.

Liebeserklärung von BVB-Ass Mats Hummels: „Ohne irgendeinen Zweifel“

Der Fußballer machte nun ein eindeutiges Statement. Diese Nachricht wird die Fans freuen.