Carmen Geiss filmt DIESE Szene im Privatjet – Fans empört

Dieses Video sorgt für Diskussionen! Sie sind eine der beliebtesten TV-Familien überhaupt: Die Geissens. Mit ihrer RTL2-Dokusendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ locken Carmen Geiss und ihre Familie regelmäßig unzählige Zuschauer vor den Fernseher.

Doch es gibt auch Momente, in denen Carmen Geiss und Co. ihren Fans nicht alles recht machen können. Wie jetzt nach der Veröffentlichung ihres neuesten Videos.

Carmen Geiss filmt sich im Privatjet – Fans stinksauer

In dem Clip sieht man Carmen und Robert im Privatjet in den Lüften. Die beiden gönnen sich eine kleine Mahlzeit. Zu sehen ist das Video der Millionärs-Familie auf Instagram. „Dieses Video müsst ihr einfach sehen, dann versteht ihr auch, warum ich diesen Menschen so liebe. Es war wieder einmal ein mega Flug von Düsseldorf nach Nizza“, textet die 56-Jährige dazu. Südfrankreich gehört mittlerweile zum festen Wohnsitz der Geissens, die ursprünglich aus Köln kommen.

---------------------------------------

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (17)

Seit 2011 haben sie ihre eigene Fernsehsendung bei RTL2 namens „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Die Familie lebt seit 2015 in Südfrankreich

---------------------------------------

Im Video selbst lässt Carmen Geiss noch verlauten: „Hi ihr Lieben, jetzt sind wir hier in den Lüften und fliegen wieder nach Hause. Ich bin wirklich froh, wenn ich nach so langer Zeit jetzt wieder zu Hause sein kann.“

Doch das Video kommt nicht bei allen Followern gut an. Sie haben ordentlich was zu meckern:

„So geht Umweltschutz auch“

„Und weil sie ihm und den Klimawandel so liebt, fliegen wir mal wieder mit dem Privatjet. Und das kann man doch Posten. Klar“

„Auch Sie sind sicher für den Klimawandel verantwortlich“

„Ihr denkt gar nicht an die Umwelt, wie schade“

Und noch etwas stört ihre Fans. Die können Carmen Geiss wegen der lauten Fluggeräusche nämlich kaum verstehen. „Hey, man hör fast nix“ oder „Man versteht dich nicht Carmen“ sind nur ein paar der Kommentare dazu.

---------------------------------

---------------------------------

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die TV-Familie in einem Privatjet zeigt – und dafür auch Kritiker auf den Plan ruft. Offenbar aber kein Grund für Carmen Geiss und Co, künftig darauf zu verzichten. Immerhin gibt es auch nette Worte von einigen Fans. Einer schreibt zum Beispiel: „Lasst euch nichts vermiesen!! Leben und leben lassen.“

Genau das machen die Geissens definitiv auch!

