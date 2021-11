Carmen Geiss zeigt Familienfoto – und muss Kritik einstecken: „Was hast du mit deinem Gesicht gemacht?““

Carmen Geiss und Robert Geiss sorgen oft für gemischte Reaktionen in der Öffentlichkeit. (Archivfoto)

An Carmen Geiss und ihrer Familie scheiden sich die Geister – während die Reality-Show auf RTLzwei bei TV-Zuschauern sehr beliebt ist, stehen Carmen Geiss und ihr Mann Robert mit ihren Töchtern Shania und Davina für ihren ausschweifenden Lebensstil auch immer wieder in der Kritik.

So auch bei einem Familienfoto, das Carmen Geiss am Donnerstag auf Instagram veröffentlichte.

Carmen Geiss posiert mit Familien in Dubai

Die Geissens hatten sich offenbar für ein Fotoshooting in einem Studio in Dubai hübsch gemacht. Daran lässt Carmen Geiss ihre Fans teilhaben.

„Heute waren wir in einem wirklich wunderschönen Fotostudio und hatten richtig Spaß“, schreibt die 56-Jährige zu dem Bild mit Mann und Töchtern.

----------------------------------------

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (17)

Seit 2011 haben sie ihre eigene Fernsehsendung bei RTL2 namens „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

-----------------------------------------

Doch nicht alle Fans können die Freude der Jetset-Familie teilen, es hagelt verschiedene Arten von Kritik:

„Carmen, was hast du mit deinem Gesicht nur gemacht?“

„Hat ein bisschen was von der Addams Family“

„Natürlich schön ist anders... an die Mama gerichtet“

„Die Schuhe sehen gefährlich hoch aus, hast du keine Angst umzuknicken?“

„Immer dieses Geprotze...furchtbar“

Es gibt allerdings auch positive Worte an die Geissens und Fans, die sich über das Familienfoto freuen.

--------------

Mehr zu den Geissens:

-----------------

So findet ein User: „Herr Geiss, der Bart steht Ihnen super“, andere schreiben: „Schönes Bild von euch“ oder machen Komplimente: „Shania ist soooo hübsch.“

Mal sehen, mit was für einem Schnappschuss Carmen Geiss als nächstes für Aufruhr sorgt. Auf jeden Fall steuern die Geissens schon am Freitag ihr nächstes Ziel an – da veröffentlichte Carmen Geiss ein Foto aus dem Privatjet.