Autsch! Camping-Neulinge verzweifeln schon an der einfachsten Aufgabe

Eigentlich arbeiten sie alle gemeinsam auf einem Kreuzfahrtschiff. Doch auch fernab tosender Wellen und riesiger Buffets verstehen sich die Freunde Michi, Tibor, Basti und Max prächtig. Und so reifte bei der Jungs-Gruppe der Gedanke, doch einmal zusammen in den Camping-Urlaub zu fahren.

Und wo könnte man mit dem geliehenen Campingwagen am besten hinfahren, als auf den Marina de Venezia, den größten Campingplatz Deutschlands? Begleitet von der RTL-Zwei-Camping-Doku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ brechen die vier also in ihr großes Abenteuer auf. Jedoch wartete schon kurz nach Ankunft auf dem italienischen Mega-Campingplatz die erste große Hürde auf die Camping-Neulinge.

Camping-Neulinge machen Urlaub in Italien

Dabei war Tibor doch so guter Hoffnung: „Die perfekten nächsten Tage sehen auf jeden Fall actionreich aus. Viel mit Wasser, viel mit Erholen, am Strand liegen, am Pool, vielleicht das ein oder andere Volleyball-Match. Gas geben, Spaß haben.“

Blöd nur, dass zu Beginn erst einmal nichts mit Gas geben und Spaß haben ist. Denn die Jungs müssen zunächst einen geeigneten Platz für ihr Wohnmobil finden. Als der endlich gefunden wurde, war der Stress aber noch lange nicht vorbei. Dann folgte auch noch der Stress mit dem Strom.

Strom-Problem im Camping-Urlaub

Den holt man sich auf einem Campingplatz bekanntlich an einer dafür vorgesehenen Station. „Ich habe keine Ahnung, wie das geht“, heißt es schon zu Beginn. Und auch Michi hat „keine Ahnung“, ob man das einfach so einstecken kann.

Zweites Problem: Der Stecker passt nicht. Und so müssen die verzweifelten Jungs die Hilfe des Camping-erfahrenen Nachbarn bemühen. Ein fester Zug, ein geübter Handgriff und schon steckte der Stecker im Stromkasten. Ja, manchmal ist es ganz einfach.

RTL Zwei zeigt die Folge „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ am Samstag (26. August 2023) um 18.15 Uhr. Zudem sind die Folgen bei RTL Plus abrufbar.