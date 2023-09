Camping-Drama: Um neun Uhr morgens klopfte der Sicherheitsdienst

Raus aus den heimischen vier Wänden und rein in die Natur. Das denken sich wohl die meisten Urlauber, bevor sie in den wohlverdienten Camping-Urlaub starten. Doch da die wenigsten von ihnen in der wilden und unberührten Natur ihr Nachtlager aufschlagen, sondern eher eigens dafür vorgesehene Campingplätze frequentieren, gelten auch für sie strenge Regeln.

Wer schon einmal auf einem Camping-Platz war, der weiß, hier herrschen noch Zucht und Ordnung. Da ist die Mittagsruhe heilig und die Reservierung Gesetz. Blöd nur, dass das den beiden deutschen Campern Dennis und Sascha aus der Nähe von Konstanz wohl nicht so ganz klar war. Und so spielte sich schon am ersten Tag ihres Urlaubes, der übrigens von den Kameras der RTL-Zwei-Campingsoap „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ begleitet wird, ein kleines Drama ab.

Camping-Kumpel werden vom Sicherheitsdienst geweckt

„Wir wurden heute Morgen um neun Uhr pünktlich geweckt von so einem netten Staff-Security“, berichtet Sascha, der auch als Partyschlagerstar unter dem Namen „Dr. Bohna“ bekannt ist, und mit Songs wie „Rüsselparty“ oder „Paracetamol“ durch die Lande zieht.

Doch was war geschehen? Die beiden Freunde standen auf dem falschen Platz. So erklärten ihnen die Sicherheitskräfte, dass eine Familie eingetroffen sei, die den Platz, auf dem sie ihren Wohnwagen abgestellt hatten, reserviert hatte. „Wir haben irgendwie da was falsch verstanden. Das war ein bisschen schwierig. Jetzt machen wir das Beste draus“, zeigt sich der Camping-Urlauber vorsichtig optimistisch.

Camping-Fauxpas sorgt für Stress

Was das Problem war? Die beiden hatten die Karte des Platzes nicht richtig gelesen. Statt im grün markierten Bereich des „Marina de Venezia“-Campingplatzes in Italien waren sie im lilafarbenen gelandet. Doch zum Glück hielten sich der Umzugsstress für die beiden Kumpel in Grenzen. Zwar mussten sie ihren kompletten Kram abbauen. Doch sie bekamen einen Platz in der Nähe. So blieb ihnen zumindest die Schlepperei erspart. Bleibt nur zu hoffen, dass sie nun von frühmorgendlichen Weckrufen der Sicherheitskräfte verschont bleiben.

RTL Zwei zeigt seine Doku-Serie „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ stets sonntags um 18.15 Uhr.