Camping-Neulinge machen Anfängerfehler: Security ist sofort zur Stelle

Zum ersten Mal auf großer Camping-Tour – das kann spannend werden. Schließlich gibt es bei kaum einem Urlaubsvergnügen so viele geschriebene, aber auch ungeschriebene Gesetze wie beim Camping. Verständlich, die meisten Campingplatzbewohner fahren schon seit jeher zu „ihrem“ Platz, da müssen sich Neulinge vorsehen. Doch es gibt auch geschriebene Gesetze, die es zu befolgen gilt, wie die Camping-Novizinnen Anni, Kira und Steffi feststellen müssen, die von der RTL-Zwei-Urlaubssoap „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ begleitet werden.

In der Folge, die der Sender am Samstag (13. April 2024) um 18.15 Uhr ausstrahlt, erdreisten sich die Camping-Freundinnen aus Hamburg nämlich, ihre Wäsche waschen zu gehen. Grundsätzlich kein Problem, hat der Marina de Venezia in Italien, auf dem die Serie gedreht wird, doch gleich mehrere Waschmaschinen. Das Problem lag mehr im Zeitraum, den die drei Damen für die Reinigung ihrer Habseligkeiten wählten.

Camping-Neulinge aus Hamburg machen Anfängerfehler

Es war nämlich eigentlich Mittagsruhe. Und da Anni, Kira und Steffi nicht einmal lautlos zu den Waschmaschinen schlichen, sondern sich urlausfreudig unterhielten und laut lachten, kam direkt eine Mitarbeiterin des Campingplatzes, um für Recht, Ordnung und vor allem Stille zu sorgen.

++ Camping-Profis machen Anfängerfehler: TV-Team filmt alles mit ++

„Wir haben von ein bis drei Uhr Mittagspause. Sie können nicht so laut sprechen, bitte“, machte sie den drei Urlauberinnen klar, dass es so auf Europas größtem Campingplatz nicht gehe.

Droht das vorzeitige Urlaubsende?

So richtig ernst nahmen das jedoch nicht alle aus der Mädelsclique, sodass gar die Aufforderung „Halt die Fresse jetzt“ fiel. Da lagen die Nerven nach der unerwarteten Zurechtweisung wohl blank. Und so bleibt nur zu hoffen, dass sich die Hamburgerinnen fortan an die Regeln des Platzes halten. Sonst droht wohl ein schnelles Urlaubsende.

RTL Zwei zeigt „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ stets samstags um 18.15 Uhr. Die Folgen sind auch in der Mediathek von RTL Plus abrufbar.