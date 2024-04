Camping-Profis machen Anfängerfehler: TV-Team filmt alles mit

Schuster bleib bei deinen Leisten – so heißt es doch stets so schön im Volksmund. Das hätten sich wohl auch besser die Camping-Profis Andy und Annette mehr zu Herzen nehmen sollen. Normalerweise fahren die erfahrenen Naturfreunde mit ihrem Wohnwagen in den sonnigen Süden. Dieses Mal jedoch setzte sich Andy durch und es ging nach Krummhörn in Niedersachsen. Ein Anfängerfehler, wie sich herausstellen sollte.

Statt entspanntem Sommerurlaub erwartete die beiden dort vor allem Wind, peitschender Regen und eine dichte Wolkendecke.

„Wessen Idee war das hier eigentlich mit Ostfriesland?“, schimpfte Annette ihren Mann aus. Und der versuchte es erst gar nicht, die Schuld von sich zu weisen. Er wollte doch einfach mal was anderes sehen, gab der Camper zu Protokoll. Und so standen die beiden Protagonisten der Vox-Camping-Serie „Einmal Camping, immer Camping“ eben mit seiner Frau im Regen.

Camping-Profis machen Anfängerfehler

Dabei gab es durchaus Warnungen. Auf der Autobahn habe das Steinfiguren-Fabrikanten-Paar alle Wohnwagen Richtung Süden fahren sehen, nur sie hätten ihr Gefährt gen Norden gesteuert. Am nächsten Morgen jedoch wurde es dann schon wieder etwas angenehmer. Zumindest der Regen war weiter gezogen, Mütze und Stirnband brauchte es im frischen Wattenmeer trotzdem.

Und so gingen die beiden Schlickschlitten fahren. Für die 49-jährige Annette ein riesiger Spaß, der 57-jährige Andy jedoch hatte ernste Bedenken: „Sie versucht ja immer eine Steigerung. Also ich habe schon Angst vor den nächsten fünf Jahren, was da passiert.“

Und doch: Die beiden stellten sich gar nicht mal so schlecht an, auch wenn es mit der Schnelligkeit noch ein bisschen haperte. Annette hatte jedoch richtig Spaß. „Ich liebe ja so ein bisschen das Außergewöhnliche, außer es ist in der Höhe. Aber so das Ganze hier, das macht so Spaß, wenn man es mal beherrscht“, schwärmte die 49-Jährige bei Vox. Na, da war das Regendrama vom Vortag doch schnell vergessen.

Vox zeigt seine Camping-Soap „Einmal Camping, immer Camping“ stets sonntags um 18.10 Uhr.