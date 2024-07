Luxus-Camper schmeißen Grillparty: Andere Familien leben davon eine ganze Woche

Urlaub ist zum Entspannen da. Einfach mal ausschlafen, in den Tag hineinleben, die Seele baumeln lassen. Ob man nun in ein Ferienressort fliegt, oder mit dem Campingwagen nach Italien fährt – die schönsten Wochen des Jahres wollen genossen werden. Und so hat sich auch die Unternehmerfamilie Bonk auf den Weg gemacht.

Unternehmer Dominik, seine Frau Ela sowie die Kinder Josy und Jaden sind mit ihrem Luxuswohnmobil nach Italien gefahren, um ihre rare Freizeit auf dem 5-Sterne-Campingplatz Marina di Venezia zu verbringen. Und wie das im Urlaub eben so ist, wird auch nicht unbedingt aufs Geld geachtet. Das zeigte sich bei den Bonks an der Kasse des Supermarktes besonders deutlich.

Luxus-Camper kaufen für eine Grillparty einm

Die Bonks, die von der RTL-Zwei-Campingplatz-Doku „Bella Italia: Camping auf Deutsch“ begleitet werden, haben nämlich den Vorabend sehr nett mit ihren Campingplatz-Nachbarn verbracht. Und so lud Dominik die neu gefundenen Freunde direkt am nächsten Abend zum Grillen ein – da sollte dann natürlich auch was Ordentliches auf dem Rost liegen. Also ging die Familie einkaufen. Und das läpperte sich. Fleisch, Getränke, Brötchen, Salate … „Einfach reinschmeißen, fertig“, war das Motto von Unternehmer Dominik.

Eine teure Herangehensweise, wie sich am Ende auf dem Display der Supermarktkasse zeigte. 344 Euro zahlte die Familie für den Grillabend. „Damit haushalten andere Camper mehr als eine ganze Woche“, so der RTL-Zwei-Sprecher. Sportlich. Doch man will im Urlaub ja auch nicht geizen. Und leisten können es sich die Bonks wohl auch. (Hier liest du, welch exklusives Interieur ihr Camping-Mobil in sich birgt).

Oder wie es Dominiks Frau Ela so schön ausrückt: „Ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Er kauft ein, wie ein Wahnsinniger.“ Und wie heißt es schließlich so treffend? Hauptsache es schmeckt.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen von „Bella Italia: Camping auf Deutsch“ immer montags um 20.15 Uhr. Vorab sind die Folgen bereits bei RTL Plus abrufbar.