Vom Bundestag zum Ballermann: ER will auf Mallorca durchstarten

Die Mallorca-Saison ist in vollem Gange. Massenweise strömen Touristen an die Strandpromenade von Palma. Doch von wegen Sightseeing rund um die Kathedrale der Inselhauptstadt – die Mehrheit der Urlauber dürfte sicherlich für Badehose, Bier und Ballermann angereist sein.

In den angesagtesten Locations wie dem Megapark und dem Bierkönig stehen die derzeit bekanntesten Party-Schlagerstars auf der Bühne. Dort will auch er irgendwann performen: Maurice Küchenmeister. Dabei hatte der Künstler eigentlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen…

Ballermann statt Bundestag – mit diesem Plan

Ursprünglich startete „Der Küchenmeister“ nämlich eine Karriere in der Politik. „Ich habe Politikwissenschaften studiert, 2019 mit dem Bachelor abgeschlossen und hab dann auch erst mal zweieinhalb Jahre in dem Bereich gearbeitet“, verriet der Sänger gegenüber unserer Redaktion. Als wissenschaftlicher Referent kümmerte er sich um die Betreuung von Mitarbeitenden im Bundestag, begleitete Wahlkämpfe und wickelte deren PR-Arbeit ab.

Maurice Küchenmeister aka „Der Küchenmeister“. Foto: Privat

Seine Leidenschaft zur Musik schlummerte allerdings schon immer tief im Inneren des Küchenmeisters. Beides zu vereinen wäre der Jackpot gewesen: „Das Interesse war schon da, nur irgendwann hat sich das nicht mehr ganz vertragen. Die Vereinbarkeit in Deutschland ist einfach noch nicht da.“ Dabei sehe man beispielsweise in Ländern wie den USA oder der Ukraine ganz gut, dass TV-Stars oder Künstler auch in der Politik agieren können.

Mallorca erobern mit prominenter Unterstützung

Der Küchenmeister traf also eine Entscheidung – und zwar für den Ballermann. Dabei entspreche er laut eigener Aussage, ohne einen Tropfen Alkohol zu konsumieren noch nicht mal dem „typischen Malle-Klientel“. Und auch in seinen Songs soll es nicht zu niveaulos und vulgär werden, aber trotzdem „mit dem richtigen Bass schieben“.

Nach seinem ersten Ohrwurm „Einmal richtig saufen“ und dem Hit „F*ck, was für eine Nacht“ holte sich der gebürtige Wentorfer für seinen aktuellen Hit sogar prominente Unterstützung mit ins Boot. Und dazu zählen kaum Geringere als Dj Heini und Florian Flesch alias „Flaschnkind“. Mit einer bestimmten Reichweite läuft eben einiges einfacher.

Ballermann-Karriere floppt? Für den Küchenmeister kein Problem

Die Politik hat Maurice Küchenmeister dann aber wohl doch noch nicht ganz hinter sich gelassen. Nicht ohne Grund wird er im Freundeskreis auch der „Bürgermeister vom Ballermann“ genannt. Ein Plan B nach der Mallorca-Karriere steht also schon fest. Und für seinen möglichen Wahlkampf hat der Musiker auch klare Vorschläge – unter anderem Freibier und ein kostenloser Fahrservice für weibliche Besucher der Playa.

Bis dahin steht allerdings erstmal die Musik im Vordergrund. „Mein Ziel ist es, auf einer der großen Bühnen am Ballermann zu stehen“, stellte der Küchenmeister klar. Und für diesen Traum gibt der 28-Jährige aus der Nähe von Hamburg alles. Eines ist allerdings schon jetzt klar: Die Insel wird den Küchenmeister so schnell nicht mehr los – entweder als Ballermann-Star oder als amtierender Bürgermeister.