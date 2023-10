Britney Spears: Der Po(p)-Star lässt endgültig alle Hüllen fallen

Britney Spears poltert aktuell geradezu durch die Medienlandschaft!

Dank ihres Enthüllungsbuchs „The woman in me“ kommt beinahe täglich ein Hammer nach dem anderen ans Licht. Es scheint so, als wäre der Popstar gerade auf großer Vergeltungsreise. Schließlich steht die Sängeein endlich nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vaters – und macht auch auf Instagram, was sie will.

Britney Spears genießt die Freiheit am Strand

In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post zieht Britney Spears die Aufmerksamkeit ihrer Fans erneut auf sich. Diesmal zeigt sich die Sängerin in einem gewagten und freizügigen Foto: Jetzt lässt die 41-Jährige definitiv alle Hüllen komplett fallen. Schon in der Vergangenheit fiel die Sängerin mit freizügigen Outfits aus – doch so nackt sah man sie noch nie!

Die Aufnahme zeigt Britney Spears vollkommen entblößt am Strand. Sie steht dabei im Sand und genießt den Wind der Freiheit, der ihr durch die Haare weht. Ihr Blick ist entspannt und sorglos, die Arme hat sie vor der Brust verschränkt, während sie ihren Po gen Kamera reckt.

Ein Blick auf den Po von Britney Spears

Durch ihre Pose gewährt Britney Spears ihren Fans einen unverhüllten Blick auf ihr wohlgeformtes Hinterteil. Das gewagte Bild hätte bei ihren Followern auf Instagram für reichlich Gesprächsstoff gesorgt und zahlreiche Kommentare erhalten – doch beides hat sie ausgeschaltet. Auch auf eine Bildunterschrift verzichtet die Sängerin und lässt das Bild für sich sprechen.

Dieser freizügige Instagram-Post kommt nach einem bedeutsamen Gerichtsbeschluss, der Britney Spears die rechtliche Vormundschaft durch ihren Vaters entzogen hat. Die Sängerin hat in den letzten Monaten immer wieder ihre Dankbarkeit für die neu gewonnene Freiheit und ihre Unterstützung durch die #FreeBritney-Bewegung zum Ausdruck gebracht.

Für die „Toxic“-Interpretin markiert dieser Instagram-Post nicht nur eine freizügige Momentaufnahme, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Die Sängerin zeigt sich selbstbewusst, sorglos und entschlossen, das Leben in vollen Zügen zu genießen.