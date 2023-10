Britney Spears: Schock-Beichte! Sie war von Justin Timberlake schwanger – und hat abgetrieben

Mit diesem Geständnis rechnete wohl niemand! Von 1998 bis 2002 galten Britney Spears und Justin Timberlake als DAS Musiker-Traumpaar schlechthin. Beide kannten sich schon aus den „Mickey Mouse Club“-Zeiten, wo sie als Kinder erste TV-Luft schnuppern durften.

Jetzt, mit 41, bringt Britney Spears am 24. Oktober ihre Memoiren raus. Darin soll sie laut Insidern ein Geheimnis offenbaren, das diese als regelrechte „Bombe“ bezeichnen.

Jetzt scheint klar zu sein, was damit gemeint ist: Britney Spears war schwanger von Justin.

Britney Spears war schwanger – von Justin Timberlake

„Er sagte, wir seien noch nicht bereit für ein Baby in unserem Leben, wir seien viel zu jung“, schreibt die Sängerin in ihrem Buch „The Women in Me“.

„Ich habe Justin so sehr geliebt. Ich habe immer erwartet, dass wir eines Tages eine gemeinsame Familie gründen würden. Das wäre nur viel früher gewesen, als ich erwartet hatte“, verrät sie weiter. Damals waren Britney und Justin 19 Jahre und am Höhepunkt ihrer Karriere. Sie feierte als Solokünstlerin Erfolge, er war Mitglied der Erfolgs-Band *NSYNC.

Wie „TMZ“ berichtet, sei Britney laut dem Buch in einen „Konflikt geraten“, aber nach einigen schwierigen, emotionalen Diskussionen seien sich beide einig gewesen, dass eine Abtreibung die richtige Entscheidung sei.

Quellen berichten der US-Website, dass Britney damals sogar daran dachte, Justin Timberlake zu heiraten.

Die letztendliche Entscheidung, abzutreiben, habe sie noch Jahre lang verfolgt. 2005 wurde Britney Spears wieder schwanger. Der Vater ihres ersten Sohnes Sean Preston war ihr damaliger Ehemann Kevin Federline, mit dem sie 2006 das zweite Kind Jayden James bekam.