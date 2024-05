Britney Spears: Jetzt ist es endgültig

Britney Spears, eine unvergessliche Pop-Ikone der 90er und 2000er Jahre, sorgte nicht nur mit ihren Kult-Hits für Furore, sondern auch mit Schlagzeilen rund um ihr Privatleben und Beziehungsdramen. Jetzt richtet sich erneut die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ihre jüngste Ehe mit Sam Asghari – und zwar wegen ihrer Scheidung.

Britney Spears: Trennungsgrund offenbart

Britney Spears hatte in der Vergangenheit bereits romantische Verbindungen zu verschiedenen Männern. Eine ihrer bekanntesten Beziehungen war die zu Justin Timberlake, mit dem sie von 1999 bis 2002 liiert war. Damals galten sie als das Traumpaar der Promiwelt. Die Ehe mit ihrem letzten Mann, Asghari, dem sie im Juni 2022 das Ja-Wort gab, hielt nur rund ein Jahr, bevor die beiden wieder auseinandergingen. Nun soll die Scheidung offiziell sein, wie britische Medien berichten.

Ein Richter im Los Angeles County segnete die Scheidung des einstigen Paares am Donnerstag, dem 2. Mai, ab, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die „People“ vorliegen. Als Trennungsgrund wurden in den Unterlagen „unüberbrückbare Differenzen“ angeführt. Die Scheidung sei einvernehmlich verlaufen und es gab keine Anfechtung des Ehevertrags, so eine Quelle gegenüber der Zeitschrift. „Britney nutzt weiterhin ihre Freiheit und zieht weiter.“

Britney Spears: Insider dementiert Falschmeldung

Der Insider stellte auch klar, dass Spears entgegen früherer Berichte weder in Asgharis aktuellem Mietvertrag steht noch seine Miete zahlt. „Die Nachricht, dass sie in finanzieller Not ist, ist falsch, und sie hat keinen Mietvertrag für ihn“, so der Berichterstatter.

In den Monaten nach der Trennung äußerte sich Asghari gegenüber „People“ und bezeichnete die Zeit mit Spears als Bereicherung. „Es war ein Segen, das Leben mit jemandem für eine lange Zeit teilen zu können. Und Menschen leben sich auseinander, und Menschen ziehen weiter“, so der Schauspieler im März.

Nachdem auch der Rechtsstreit mit ihrem Vater kürzlich beigelegt wurde, scheint Britney Spears vorerst von weiteren Gerichtsverfahren verschont zu bleiben. Hoffentlich kann die Sängerin sich nun eine Auszeit von rechtlichen Angelegenheiten gönnen.