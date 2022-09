Britney Spears schockt mit krasser Aussage: „Bleibe lieber zuhause und kacke in meinen Pool“

Es wird einfach nicht ruhig um den Weltstar. Immer wieder meldet sich Britney Spears mit bizarren Videos auf Instagram bei ihren 42 Millionen Fans. Doch statt einem angsteinflößenden Tanzvideo bekommen die Fans jetzt Klartext.

Zugegeben: Der Text, den Britney Spears am Sonntagabend (25.09) veröffentlicht, wirkt für den Leser immer noch wirr. Doch der Inhalt hat es in sich.

Britney Spears packt über die letzten 14 Jahre aus

Über mehrere Jahre stand der Weltstar unter Vormundschaft ihres Vaters. Erst im November 2021 wurde die Betreuung beendet. Es folgte ein Rechtsstreit mit ihrem Vater, der es in sich hat. Dass das alles nicht spurlos an ihr vorbeigeht, merkt man immer wieder auf Instagram. Bizarre Videos mit geheimen Botschaften spalten das Netz.

Doch jetzt meldet sich die Sängerin selbst zu Wort und hat einiges zu sagen. In dem Beitrag schreibt sie: „Nachdem ich 14 Jahre lang nein zu dem gesagt habe, was ich wollte, ist es für mich ruiniert. Aber das Schlimmste war, dass meine Familie mich vier Monate lang an diesem Ort eingesperrt hat“.

Außerdem erzählt sie, dass Sicherheitskameras sie in allen Situationen aufgenommen haben sollen, egal wie privat diese auch waren. Der Weltstar schreibt: „Es gab keine Privatsphäre. Sie haben mich gesehen, als ich mich umgezogen habe oder duschen war“.

Das ist Britney Spears:

Britney Spears wurde am 2. Dezember 1981 in McComb (Mississippi) geboren

Mit Songs wie „Baby one more time“ oder „(You drive me) crazy“ wurde sie in den 90ern ein Weltstar

Britney Spears konnte jedoch mit dem Druck und dem Ruhm nicht umgehen

2007 ließ sie sich nach dem Scheitern ihrer Ehe mit Kevin Federline eine Glatze rasieren

Kurz danach begab sie sich in eine Suchtklinik

2008 wurde Britney Spears entmündigt

Erst am 12. November 2021 wurde die Betreuung schließlich aufgehoben

Britney Spears mit schweren Anschuldigungen – „Haben mich unter Drogen gesetzt“

In dem Beitrag spricht die 40-Jährige davon, dass sie unter Drogen gesetzt wurde: „Sie haben mir meine normalen Medikamente weggenommen und mich mit Lithium unter Drogen gesetzt“.

Die Enthüllung, dass sie Lithium verschrieben bekam, führt zu Spekulationen über eine mögliche Manie. Das Mittel wird unter anderem eingenommen, wenn jemand an dieser affektiven Störung leidet, aber auch prophylaktisch bei einer bipolaren Störung oder einer unipolar verlaufenden affektiven Psychose verschrieben.

Letztendlich bricht Britney Spears mit diesem Instagrampost endgültig mit der Musik-Branche und macht ihren Standpunkt sehr deutlich: „Ich bleibe lieber zu Hause und kacke in meinen Pool, als Teil der Unterhaltungsbranche zu sein“.

Die Sängerin hat schon einiges in ihrem Leben mitmachen müssen. Britney Spears muss den Tod ihres ungeborenen Babys verkraften.