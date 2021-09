Brad Pitt: Model aus NRW packt über Liaison aus – „Es war schon überfordernd“

Dieses Gerücht um Brad Pitt verbreitete sich im Sommer 2020 wie ein Lauffeuer in der Presse. Der Hollywood-Star bandelte plötzlich mit einem deutschen Model an – und das obwohl die Dame zu diesem Zeitpunkt mit einem anderen Mann verheiratet war.

Schnell wurde Nicole Poturalski als die neue Freundin von Brad Pitt bekannt. Einige Monate später hieß es, die 28-Jährige und der Schauspieler hätten nur eine kurze Sommerromanze gehabt. Jetzt, etwa ein Jahr danach, packt die Schönheit aus Bergkamen (NRW) endlich vor der Kamera über die Liaison aus.

Brad Pitt: Affäre mit deutschem Model – sie waren wie „verliebte Teenager“

Das erste Mal, dass man Brad Pitt und Nicole Poturalski zusammen sah, war im November 2019. Die beiden besuchten ein Konzert von Rapper Kanye West in Los Angeles.

Im August 2020 wurden die Turteltauben dabei erwischt, wie sie gerade gemeinsam von Paris zu Brads eigenem Weingut „Chateau Miraval“ nach Correns reisten. „Sie haben sich geküsst und Brad war sehr aufmerksam zu ihr“, berichtete ein Augenzeuge dem US-amerikanischen „OK!“-Magazin damals. Sie hätten sich wie „verliebte Teenager“ verhalten.

Nicole Poturalski ist ein deutsches Model mit polnischen Wurzeln. Foto: IMAGO / Future Image

Im Herbst 2020 wurde es schließlich still um das Paar. Doch nun wurde Nicole Poturalski, die noch immer mit dem Berliner Star-Gastronom Roland Mary verheiratet ist, bei einem Event in Düsseldorf erneut auf die Affäre mit Brad Pitt angesprochen.

Das ist Brad Pitt:

William Bradley „Brad“ Pitt wurde am 18. Dezember 1963 in Oklahoma (USA) geboren

Der internationale Durchbruch als Schauspieler gelang Brad Pitt 1994 in dem Horrordrama „Interview mit einem Vampir“

Für die Filme „12 Years a Slave“ und „Once Upon a Time in Hollywood“ wurde er mit jeweils einem Oscar ausgezeichnet

Im Jahr 2002 gründete er zusammen mit Filmproduzent Brad Grey und Brads damaligen Ehefrau Jennifer Aniston die Filmproduktionsfirma „Plan B Entertainment“

Von August 2014 bis April 2019 war er mit der Schauspielerin Angelina Jolie verheiratet – die beiden haben drei leibliche und drei adoptierte Kinder

Brad Pitt: Bei dieser Frage wird seine Ex-Flamme Nicole Poturalski schwach

Im Gespräch mit RTL erinnert sich das Model aus Bergkamen (NRW) an die turbulente Zeit, in der sie plötzlich in aller Munde war: „Es war schon überfordernd. Mein Handy habe ich oftmals einfach weggesperrt und gesagt: '5.000 Anrufe am Tag reichen.'“

Wen Nicole wohl aber ganz sicherlich nicht weggedrückt hat, muss Brad Pitt gewesen sein. „Hat er oft angerufen?“, will die Reporterin von Nicole wissen. Die spielt jedoch die Unschuldige: „Das weiß ich gar nicht so genau, um ehrlich zu sein. Kann ich mich nicht so erinnern.“ Auch ob Brad noch heute bei ihr anrufe, könne sie nicht sagen.

Brad Pitt Was First Seen with German Model Nicole Poturalski Last November at Kanye West Show​ https://t.co/M8dmwP65E7 — People (@people) August 27, 2020

Nach einem Dementi klingt das auf jeden Fall nicht. Als Nicole Poturalski dann auch noch gefragt wird, ob Brad Pitt ein guter Küsser sei, kann sie sich ein Lächeln nicht mehr verkneifen und antwortet: „Ohh, Sie sind so gemein! (lacht) Vielleicht...“ Das lassen wir einfach mal so stehen.

Diesen Sommer hingegen gab es äußerst traurige Nachrichten für alle deutschen Brad Pitt-Fans. Was passiert war, erfährst du hier.