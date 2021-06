Schauspieler Michael Deffert (53) tot: Seine Stimme kennt jeder

Traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt: Der Schauspieler und Synchronsprecher Michael Deffert ist im Alter von nur 53 Jahren gestorben. Das bestätigte nun sein Management gegenüber.

Er hatte in seiner Karriere unter anderem Hollywood-Stars wie Brad Pitt und Johnny Depp seine Stimme geliehen und stand in Deutschland für TV-Produktionen selbst vor der Kamera.

Michael Deffert stirbt nach schwerer Krankheit

Wie der „EXPRESS“ berichtet, soll Deffert am Sonntag, den 13. Juni, in einem Berliner Krankenhaus verstorben sein. Er starb an den Folgen einer kurzen aber schweren Krankheit. Woran er genau litt, soll jedoch nicht bekanntgegeben werden.

Schauspieler und Synchronsprecher Michael Deffert ist tot. (Archivbild) Foto: picture-alliance / dpa | Gerhard Schnatmeyer

Auf einem Berg in seinem Lieblingsland Kenia soll die Asche des verstorbenen Michael Deffert nun verstreut werden. Das sei laut Schauspiel-Kollege Florian Fitz sein letzter Wille gewesen.

Michael Deffert: Seine Stimme kannte jeder

Als Schauspieler kennt man Michael Deffert besonders aus den 90er-Jahren. Er spielte unter anderem eine Hauptrolle in „SK Babies“, verschaffte aber auch dem „Tatort“, „Bergdoktor“ oder „Alarm für Cobra11“ die Ehre.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Berühmt wurde Michael Deffert allerdings nicht nur durch sein Schauspieltalent, sondern auch durch seine Stimme. Diese hatte er in seinem Leben gleich mehreren Hollywood-Stars geliehen.

Michael Deffert bei seiner Hauptrolle in eine Hauptrolle in „SK Babies“. (Archivbild) Foto: picture alliance / United Archives | United Archives / kpa

Als Synchronsprecher übernahm Michael Deffert beispielsweise die Rolle von Brad Pitt in „Thelma & Louise“ und „Johnny Suede“. Auch Johnny Depp konnte man bereits mit seiner Stimme auf der Kinoleinwand in „Cra-Baby“ und „Arizona Dream“ sehen. Schauspieler Simon Pegg erhielt Michael Defferts Stimme zudem in „Shaun of the Dead – Ein Zombie kommt selten allein“.

-----------------------------

Mehr Promi-Themen:

+++ Willi Herren: Polizei sorgt für Klarheit – schlimmer Verdacht bestätigt sich +++

+++ Lena Meyer-Landrut Arm in Arm mit IHM: Fans jubeln – „Ihr seid so süß zusammen“ +++

+++ Markus Lanz (ZDF) nimmt sich Greenpeace vor – „Öko-Terror ist das Stichwort“ +++

-----------------------------

In der Serie Criminal Minds war Michael Deffert eins als Derek Morgan zu hören. Auch aus Disney-Filmen kennt man seine Stimme: In den 90er Jahren sprach er „Aladdin“ in drei Streifen. (mkx)