Orlando Bloom paddelt im offenen Meer – plötzlich nähert sich ihm ein dunkler Schatten

Für viele Menschen wäre es ein wahrgewordener Albtraum. Man paddelt auf dem offenen Meer und plötzlich sieht man einen Schatten im Wasser. Er wird immer größer, bis klar ist: Da nähert sich ein Hai. Für Hollywood-Star Orlando Bloom dagegen ist eine solche Begegnung ein wahr gewordener Traum.

Auf seinem Instagramkanal veröffentlichte Orlando Bloom ein etwa eine Minute langes Video. Man sieht den Schauspieler auf einen Stand-up-Paddle-Board auf dem offenen Meer. Unter ihm bewegt sich ein langer dunkler Schatten.

Orlando Bloom paddelt mit einem Hai

Doch der Mann von Popstar Katy Perry gerät nicht etwa in Panik. Ganz ruhig paddelt er weiter, beobachtet das Tier von seinem Board aus. Ein bemerkenswerter Anblick, gefilmt von einer Drohne aus der Luft.

Das ist Orlando Bloom:

Orlando Bloom wurde am 13. Januar 1977 in Canterbury, England geboren

Mit ganzen Namen heißt er Orlando Jonathan Blanchard Copeland Bloom

Orlando Bloom ist mit Popstar Katy Perry verheiratet

Zuvor hatte er auch schon Beziehungen mit Kate Bosworth und Supermodel Miranda Kerr

Weltberühmt wurde der Engländer durch die Filme 'Fluch der Karibik' und 'Herr der Ringe'

Nach wenigen Sekunden scheint der Hai – ein großer Weißer übrigens – kein Interesse mehr an dem „Herr der Ringe“-Star zu haben, er schwimmt ein Stück weg und taucht schließlich ab.

Für Orlando Bloom scheint die Begegnung mit dem mächtigen Meeres-Tier eine Offenbarung gewesen zu sein. Auf Instagram schreibt er zu dem Video: „Wenn deine Angst dein Freund wird.“

Orlando Bloom: „Wenn deine Angst dein Freund wird“

Unter dem Video äußert sich auch der Mann, der die Aufnahmen gemacht hatte. Fotograf und Filmer Carlos G. alias „The Malibu Artist“ schreibt: „Das war ein großartiger Tag. Du hast einen tollen Blick auf einen jungen Weißen Hai werfen können. Das ist toll. Etwas, das du nie wieder vergessen wirst.“ Damit dürfte er wohl recht haben.

