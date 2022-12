Boris Becker: Video veröffentlicht – es zeigt erschreckende Bilder

Es sind Bilder, wie man sie so von Boris Becker noch nie gesehen hat. Von dem Mann, der einst ein gefeierter Sportheld war, einer, dem Millionen von Menschen zujubelten. Nun ist Becker ganz unten angekommen. Wegen Insolvenzdelikten war Boris Becker im Frühjahr 2022 in London zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt.

Seitdem kamen immer wieder Gerüchte über den Zustand des 55-Jährigen auf. Wie es dem einstigen Wimbledon-Sieger aber wirklich geht, wissen wohl nur seine engsten Angehörigen und seine Mithäftlinge im Knast. In einer neuen Doku, die Apple TV nun offiziell vorstellte, gibt Boris Becker Einblicke in sein Seelenleben kurz vor dem, für ihn schrecklichen Gerichtsurteil.

Boris Becker weint bittere Tränen

Wir sehen Boris Becker in einem dunklen Raum. Er weint. Seine Augen sind rot und geschwollen. „Ich bin ganz unten angekommen! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich stelle mich dem. Ich werde mich nicht verstecken. Und nicht davonlaufen“, so Becker in dem Video, was nur wenige Tage vor dem Urteilsspruch aufgenommen wurde.

Es sind Bilder, die erahnen lassen, wie es in Boris Becker zuging, kurz bevor das Leben, das er kannte, sich für immer verändern sollte. Apple konnte Becker drei Jahre lang begleiten. Man wolle „alle Aspekte“ beleuchten, so das Unternehmen. Wann genau die aus zwei Teilen bestehende Serie ausgestrahlt wird, verriet Apple noch nicht.

Klar ist bislang, dass neben Boris Becker auch ehemalige Weggefährten wie John McEnroe, Björn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander und Michael Stich zu Wort kommen sollen. Produziert wurde die Serie von den Oscar-Gewinnern Alex Gibney („Taxi to the Dark Side“, „Enron“, „The Armstrong Lie“, „Going Clear“) und John Battsek („One Day in September“, „Searching for Sugar Man“, „Hillsborough“, „The Rescue“).