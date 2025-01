Dschungelcamp: Lilly packt über Boris Becker aus – „Nicht die Wahrheit gesagt“

Bei dem Cast der 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ist das Potential groß, dass heikle Geschichten über Promis angesprochen werden. Und zwar über Personen, die gar nicht im Dschungelcamp sind – dafür aber ihre Ex-Partner.

Yeliz Koc war mit Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht zusammen, Anna-Carina Woitschak mit Schlagerstar Stefan Mross und Lilly Becker ist die Ex von Tennis-Legende Boris Becker. Bei einem Plausch im Dschungelcamp nutzt Lilly die Gelegenheit, um ihre Version zum Beziehungsaus darzustellen.

Dschungelcamp: Lilly Becker packt über Trennung mit Boris aus

Nach Außen sahen sie lange wie das perfekte High-Society-Traumpaar aus. Nach dem Heiratsantrag bei „Wetten, dass…?“ im Februar 2009 folgte wenige Monate später schon die Hochzeit. Ein Jahr später machte die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Amadeus das Glück perfekt. Doch nach fast zehn Ehejahren ging die Liebe und damit auch die Beziehung in die Brüche.

+++ RTL-Moderatorin Frauke Ludowig: Karriere-Aus? DIESE Worte lassen tief blicken +++

Im Gespräch mit Mitcamper Maurice Dziwak teilte Lilly nun Details zu den Hintergründen zur Trennung. Demzufolge habe Boris Becker sie und ihren Sohn einfach von einem auf den anderen Tag auf die Straße gesetzt. „Boris hat gesagt, du kannst gehen, Amadeus darf bleiben. Da war Amadeus acht. Dann war Boris im Gefängnis, das hat er als Teenager auch erlebt.“ Das Vater-Sohn-Verhältnis habe jedoch nicht darunter gelitten. „Er liebt seinen Vater“, betont das niederländische Model.

Maurice schockiert

Der Reality-Star zeigte sich sichtlich geschockt. „Für mich ist das unvorstellbar sein Kind auf die Straße zu setzen. Finde ich schon krass.“ Doch bei Boris Haftgeschichte muss er nochmal nachhaken. „Wieso war er im Gefängnis? Wegen Geld oder watt?“ Lilly sagt nur oberflächlich: „Naja, er hat nicht die ganze Wahrheit erzählt.“ Der Tennisstar war Ende April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Nach 231 Tagen im Knast in England kam der 57-Jährige wieder frei.

Maurice hat größten Respekt vor Lilly Becker, weil er vor Kurzem selbst Vater geworden ist und ebenfalls in der Öffentlichkeit steht. Doch seine Frau und sein neugeborenes Kind möchte er stets aus dem Rampenlicht halten. Nach dieser Geschichte wohl noch mehr.